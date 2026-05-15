Kosová: Kosovo potrebuje stabilitu na využívanie fondov z EÚ
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová počas svojej prvej oficiálnej návštevy Kosova zdôraznila, že krajina bude potrebovať stabilitu, aby mohla naplno využívať finančnú podporu EÚ.
Autor TASR
Priština 15. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) v piatok vyzvala kosovských politikov na vytvorenie stabilnej vlády. V opačnom prípade krajine hrozí, že príde o viac ako jednu miliardu dolárov z fondov na podporu rastu. Agentúra AFP pripomína, že Kosovo sa pripravuje už na tretie parlamentné voľby od februára 2025, píše TASR.
„Kosovo skutočne potrebuje plnohodnotnú vládu, stabilný parlament a jasne ustanoveného prezidenta,“ uviedla Kosová na tlačovej konferencii v Prištine po boku premiéra Albina Kurtiho.
Eurokomisárka pochválila predchádzajúci parlament, ktorému sa vo februári počas svojho krátkeho funkčného obdobia podarilo ratifikovať plán rastu EÚ, čím krajina získala prostriedky vo výške približne 62 miliónov eur.
Parlament sa však minulý mesiac rozpadol po tom, ako sa poslanci nedokázali dohodnúť na novej hlave štátu. To viedlo k bojkotu opozície a následnému rozpusteniu zákonodarného zboru.
Kosová sa počas návštevy stretla aj s úradujúcou prezidentkou Albulenou Haxhiuovou. S oboma lídrami rokovala o potrebe urýchliť reformy na ceste Kosova do EÚ.
Predčasné parlamentné voľby sa budú konať 7. júna.
