Kosová upozornila, že rozširovanie EÚ je skôr maratón ako šprint

Brusel 7. novembra (TASR) - Slovinskú kandidátku na eurokomisárku Martu Kosovú vypočúvali vo štvrtok v Európskom parlamente (EP) v Bruseli najmä poslanci z výboru pre zahraničnú politiku (AFET) posudzujúci, či je spôsobilá venovať sa politike rozširovania EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Možnosti klásť jej otázky využili aj členovia výborov pre občianske slobody a spravodlivosť, ústavné veci a podvýboru pre ľudské práva.



Kosová v úvodnom vyhlásení spomenula, že rozširovanie Únie sa jej životom tiahne ako červená niť. Spresnila, že pre mladú generáciu Slovincov volajúcich po slobode a demokracii bola cesta do EÚ tou správnou cestou. Povedala, že ako členka Európskej komisie vloží celé svoje odhodlanie a energiu do procesu rozširovania v nasledujúcich rokoch.



Zdôraznila, že rozširovanie treba vnímať ako ""maratón, nie ako šprint"". Je naklonená ambíciám, že rozširovanie musí zostať založené na zásluhách, pričom každá kandidátska krajina musí dôkladne posúdiť svoje individuálne zásluhy.



"Neexistujú žiadne skratky pre vstup," uviedla počas vypočúvania.



Zaviazala sa zabezpečiť, že všetky krajiny zapojené do rozširovania budú dobre pripravené, so silnou politickou podporou EÚ počas celého procesu. Krajiny, ktoré uskutočňujú reformy, by podľa nej mali ťažiť z výhod, napríklad prostredníctvom postupnej integrácie do jednotného trhu.



Kosová sľúbila, že sa bude zaoberať odklonom kandidátskych krajín od demokracie, a zdôraznila potrebu silného európskeho záväzku voči týmto štátom.



S odkazom na Ukrajinu sa zaviazala úzko spolupracovať s Kyjevom, podporovať obnovu a rekonštrukciu krajiny v koordinácii so skupinou G7 a ďalšími medzinárodnými partnermi. Povedala, že podpora Ukrajiny a potlačenie ruskej agresie sú absolútnou prioritou, pričom rokovania o rozšírení musia byť perspektívou pre tento "hrdinský národ", pričom to isté platí aj pre Moldavsko.



Uviedla, že pre západný Balkán sa rozširovanie musí premeniť z príležitosti na realitu, pričom treba podporovať zmierenie a regionálnu spoluprácu.



Kosová vyjadrila podporu snahám OSN vyriešiť cyperskú otázku, ktorá bude určovať tempo vzťahov medzi EÚ a Tureckom v budúcnosti. Chce pokračovať v kontaktoch s Ankarou, pričom bude vždy brániť ľudské práva, demokraciu, základné slobody a právny štát. Rovnako podporí úsilie o posilnenie mieru medzi Arménskom a Azerbajdžanom.



Po sérii otázok europoslancov zdôraznila potrebu zachovať integritu procesu rozširovania prostredníctvom prístupu založeného na zásluhách a rešpektovania hodnôt EÚ. Proces rozširovania musí byť podľa nej transparentný, pokiaľ ide o vynakladané financie, a založený na splnení príslušných kritérií kandidátskymi krajinami.



Podľa Kosovej by členské štáty mali byť na rozšírenie pripravené a potrebné vnútorné reformy EÚ by mali prebiehať súbežne.



Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie a oficiálne ich zverejní.