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Kosová: V EÚ nie je miesto na velebenie vojnových zločincov
Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič v piatok pre miestnu televíziu K1 uviedol, že Mladič dostane všetky vojenské a štátne pocty, na ktoré má nárok.
Autor TASR
Bled 31. augusta (TASR) - V Európskej únii (EÚ), ani v krajinách usilujúcich sa o členstvo v nej, podľa európskej komisárky pre rozširovanie Marty Kosovej nie je miesto na velebenie vojnových zločincov. V pondelok tak reagovala na vyhlásenia srbských ústavných činiteľov po smrti bosnianskosrbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru STA.
Mladič, v medzinárodnej tlači označovaný ako „bosniansky mäsiar“ v súvislosti so svojou reputáciou z čias občianskej vojny v Bosne, zomrel minulý týždeň vo štvrtok vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Haagu. Vo väzení si odpykával doživotný trest za vojnové zločiny.
Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič v piatok pre miestnu televíziu K1 uviedol, že Mladič „dostane všetky vojenské a štátne pocty, na ktoré má nárok“. Srbský prezident Aleksandar Vučič zas obvinil haagsky tribunál OSN pre vojnové zločiny z „necivilizovaného správania“. Reagoval tak na odmietnutie žiadosti o predčasné prepustenie Mladiča.
„Velebenie vojnových zločincov je v rozpore so základnými európskymi hodnotami a nemá miesto ani v EÚ, ani v krajinách, ktoré sa uchádzajú o členstvo. Ratko Mladič bol odsúdený vojnový zločinec, ktorý si odpykával doživotný trest za genocídu v Srebrenici a zločiny proti ľudskosti. A práve na tomto základe budeme posudzovať aj to, čo sa deje v Srbsku,“ povedala Kosová novinárom počas Bledského strategického fóra v Slovinsku.
Eurokomisárka tiež naznačila, že prístupový proces Srbska do EÚ bude naďalej závisieť od technického aj politického pokroku v Belehrade.
Mladič, v medzinárodnej tlači označovaný ako „bosniansky mäsiar“ v súvislosti so svojou reputáciou z čias občianskej vojny v Bosne, zomrel minulý týždeň vo štvrtok vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Haagu. Vo väzení si odpykával doživotný trest za vojnové zločiny.
Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič v piatok pre miestnu televíziu K1 uviedol, že Mladič „dostane všetky vojenské a štátne pocty, na ktoré má nárok“. Srbský prezident Aleksandar Vučič zas obvinil haagsky tribunál OSN pre vojnové zločiny z „necivilizovaného správania“. Reagoval tak na odmietnutie žiadosti o predčasné prepustenie Mladiča.
„Velebenie vojnových zločincov je v rozpore so základnými európskymi hodnotami a nemá miesto ani v EÚ, ani v krajinách, ktoré sa uchádzajú o členstvo. Ratko Mladič bol odsúdený vojnový zločinec, ktorý si odpykával doživotný trest za genocídu v Srebrenici a zločiny proti ľudskosti. A práve na tomto základe budeme posudzovať aj to, čo sa deje v Srbsku,“ povedala Kosová novinárom počas Bledského strategického fóra v Slovinsku.
Eurokomisárka tiež naznačila, že prístupový proces Srbska do EÚ bude naďalej závisieť od technického aj politického pokroku v Belehrade.