Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
< sekcia Zahraničie

Kosová: V EÚ nie je miesto na velebenie vojnových zločincov

.
Na archívnej snímke zo 17. mája 1993 Ratko Mladič stojí pri vlajke OSN v Sarajeve. Foto: TASR/AP

Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič v piatok pre miestnu televíziu K1 uviedol, že Mladič dostane všetky vojenské a štátne pocty, na ktoré má nárok.

Autor TASR
Bled 31. augusta (TASR) - V Európskej únii (EÚ), ani v krajinách usilujúcich sa o členstvo v nej, podľa európskej komisárky pre rozširovanie Marty Kosovej nie je miesto na velebenie vojnových zločincov. V pondelok tak reagovala na vyhlásenia srbských ústavných činiteľov po smrti bosnianskosrbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru STA.

Mladič, v medzinárodnej tlači označovaný ako „bosniansky mäsiar“ v súvislosti so svojou reputáciou z čias občianskej vojny v Bosne, zomrel minulý týždeň vo štvrtok vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Haagu. Vo väzení si odpykával doživotný trest za vojnové zločiny.

Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič v piatok pre miestnu televíziu K1 uviedol, že Mladič „dostane všetky vojenské a štátne pocty, na ktoré má nárok“. Srbský prezident Aleksandar Vučič zas obvinil haagsky tribunál OSN pre vojnové zločiny z „necivilizovaného správania“. Reagoval tak na odmietnutie žiadosti o predčasné prepustenie Mladiča.

„Velebenie vojnových zločincov je v rozpore so základnými európskymi hodnotami a nemá miesto ani v EÚ, ani v krajinách, ktoré sa uchádzajú o členstvo. Ratko Mladič bol odsúdený vojnový zločinec, ktorý si odpykával doživotný trest za genocídu v Srebrenici a zločiny proti ľudskosti. A práve na tomto základe budeme posudzovať aj to, čo sa deje v Srbsku,“ povedala Kosová novinárom počas Bledského strategického fóra v Slovinsku.

Eurokomisárka tiež naznačila, že prístupový proces Srbska do EÚ bude naďalej závisieť od technického aj politického pokroku v Belehrade.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku