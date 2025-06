Kosovo bude prijímať obmedzené množstvo ilegálnych migrantov z USA

Belehrad/Priština 11. júna (TASR) - Vláda Kosova v stredu súhlasila so žiadosťou Spojených štátov a bude prijímať migrantov deportovaných z krajiny. Priština zatiaľ plánuje prijať 50 deportovaných osôb ročne. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.



„Vláda vyjadrila svoju pripravenosť zúčastniť sa (na prijímaní deportovaných) s možnosťou výberu osôb z navrhovanej skupiny za predpokladu, že budú spĺňať osobitné kritériá týkajúce sa právneho štátu a verejného poriadku,“ uviedla kosovská vláda vo vyhlásení.



Kosovo už uzavrelo podobnú dohodu s Dánskom a od roku 2027 by malo začať prijímať 300 väzňov z dánskych väzníc výmenou za 210 miliónov eur. Vyjadrilo tiež záujem o prijímanie deportovaných z Británie.



Reuters pripomína, že vláda prezidenta USA Donalda Trumpa hľadá na medzinárodnej scéne partnerov, ktorí by boli ochotní prijať deportované osoby z USA, keďže Trump sa snaží naplniť svoje predvolebné sľuby a vyhostiť rekordné množstvo ilegálnych migrantov. Vzťahy medzi Kosovom a USA sú navyše veľmi blízke, keďže Washington bol hlavným podporovateľom nezávislosti Kosova od Srbska v roku 2008.



Nezávislosť prevažne albánsky hovoriaceho Kosova uznáva väčšina štátov EÚ s výnimkou SR, Rumunska, Španielska, Rumunska a Cypru.