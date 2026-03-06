Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kosovo čakajú ďalšie predčasné voľby, prezidentka rozpustila parlament

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

V Kosove sa pritom predčasné voľby konali 28. decembra po neúspešných snahách zostaviť vládu po februárových voľbách v roku 2025.

Autor TASR
Priština 6. marca (TASR) - Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová v piatok rozpustila parlament. Urobila tak deň po tom, čo sa poslanci nedokázali v stanovenom ústavnom termíne dohodnúť na novej hlave štátu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Strana Sebaurčenie (VV) predsedu vlády Albina Kurtiho nezískala v 120-člennom parlamente potrebnú podporu pre svojho kandidáta - súčasného ministra zahraničných vecí Glauka Konjufcu.

„Parlament, ktorý nedokáže zvoliť prezidenta, nemôže donekonečna predlžovať tento proces,“ poznamenala Osmaniová. Opozičné strany navrhovali kompromisného kandidáta, Kurti však nominoval svojho ministra. Podľa ústavy Kosova musí byť nový prezident zvolený najneskôr 30 dní pred koncom mandátu súčasného prezidenta, ktorý vyprší 4. apríla.

