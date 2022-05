Kosovo chce vstúpiť do Rady Európy; Vučič zvolal bezpečnostnú radu

Priština/Belehrad 12. mája (TASR) - Kosovská vláda sa vo štvrtok rozhodla podať prihlášku do Rady Európy. Srbský prezident Aleksandar Vučič v tejto súvislosti zvolal na piatok mimoriadne zasadnutie štátnej bezpečnostnej rady. Tvrdí, že Kosovo svojím rozhodnutím porušilo Washingtonskú dohodu. TASR informuje na základe správy agentúr AP a Tanjug.



Vláda Kosova vo vyhlásení informovala, že už ratifikovala všetky relevantné dohody na vstup do Rady Európy. "V ústave Kosovskej republiky sú garantované ľudské práva a základné slobody," píše sa vo vyhlásení.



Rada Európy, ktorá pozostáva zo 46 členských štátov a zameriava sa na ochranu a dodržiavanie ľudských práv, má v Kosove kanceláriu, ktorej úlohou je pomoc s demokratickými reformami.



S rozhodnutím Kosova vstúpiť do Rady Európy však nesúhlasia srbskí predstavitelia. "Nesmieme sa nechať strhnúť nenávisťou, no naša reakcia musí byť dôrazná, zodpovedná a racionálna," povedal Vučič srbským novinárom. Dodal, že srbskí predstavitelia urobia všetko preto, aby dokázali, že svoju krajinu vedia ochrániť a bojovať za ňu. Poznamenal, že tento krok Kosova považuje za neférový a že "za touto hrou celkom zjavne stoja západné krajiny".



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008 po občianskej vojne medzi Srbmi a etnickými Albáncami, do ktorej intervenovala Severoatlantická aliancia. Ako samostatný štát ho schválilo 117 krajín, Slovensko medzi nimi nie je.



V novembri 2015 sa Kosovo chcelo stať členom organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), no neuspelo, keďže Belehrad bol proti. V roku 2016 sa mu však podarilo vstúpiť do Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).