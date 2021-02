Kosovo hlasuje v predčasných parlamentných voľbách

Priština 14. februára (TASR) - V Kosove sa v nedeľu za mrazivého počasia konajú predčasné parlamentné voľby, v ktorých sa rozhodne o podobe nového kabinetu v čase koronavírusovej pandémie, hospodárskeho poklesu i napätých vzťahov so Srbskom, píše agentúra AP.



V krajine evidujú zhruba 1,8 milióna oprávnených voličov, ktorí môžu svoje hlasy odovzdať v 2400 volebných miestnostiach. Do parlamentu si vyberajú 120 zástupcov spomedzi vyše tisíc kandidátov z 28 politických zoskupení. Tí, ktorí sú nakazení novým koronavírusom, môžu odvoliť s pomocou mobilných volebných tímov. Približne 100.000 Kosovčanov v zahraničí mohlo voliť prostredníctvom pošty.



Nový vládny kabinet bude čeliť výzvam, akými sú obnovenie ekonomiky, zníženie nezamestnanosti po pandémii či boj s organizovaným zločinom a korupciou. Rokovania o normalizácii vzťahov so Srbskom, ktoré stále neuznáva nezávislosť Kosova, nie sú podľa agentúry AP prioritou agendy žiadnej z politických strán.



Podľa agentúry Reuters prieskumy verejnej mienky naznačujú, že nacionalistická strana Vetëvendosje (Sebaurčenie) expremiéra Albina Kurtiho získa 45 až 55 percent hlasov medzi etnickými Albáncami, ktorí tvoria 90 percent z 1,9 milióna obyvateľov Kosova. Hoci by tento zisk predstavoval takmer dvojnásobok výsledku tejto strany z volieb v roku 2019, na dosiahnutie väčšiny v 120-člennom parlamente sa zrejme bude musieť pokúsiť vytvoriť koalíciu z ďalšími stranami. Ak Vetëvendosje nezíska väčšinu 61 kresiel, do úvahy prichádza vytvorenie koalície s doteraz vládnucou Demokratickou ligou v Kosove (LDK) Avdullaha Hotiho, opozičnou Demokratickou stranou Kosova (PDK) alebo Alianciou pre budúcnosť Kosova (AAK).



Volebné miestnosti sa zatvoria o 19.00 h SEČ a prvé oficiálne výsledky sa očakávajú o niekoľko hodín neskôr.



Predošlej vláde Albina Kurtiho vyslovil parlament vlani koncom marca nedôveru. Kosovo bolo odvtedy v politickej kríze, pričom Kurti bol poverený dočasným vedením kabinetu. Následné júnové hlasovanie, na ktorom si poslanci kosovského parlamentu zvolili novú vládu, však bolo podľa ústavného súdu protiústavné.



Sťažnosť proti júnovému hlasovaniu parlamentu o novej vláde podal na ústavný súd práve Kurti. Poukazoval v nej na fakt, že rozhodujúci hlas, vďaka ktorému nová vláda získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu, patril poslancovi Etemovi Arifimu, ktorý bol v tom čase už usvedčený z podvodu.



Predčasné voľby sú už v Kosove takmer rutinou. Od vtedy, ako Kosovo v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Srbska, tam celé funkčné obdobie dosiaľ neodslúžila ani jedna vláda.