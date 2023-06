Kosovo je otvorené novým voľbám v štyroch samosprávach na severe

Praha/Priština 6. júna (TASR) - Kosovo je otvorené konaniu nových volieb v štyroch samosprávach na severe krajiny, v ktorých ustanovenie etnických Albáncov za starostov viedlo k protestom a potýčkam. V utorok to oznámila kosovská ministerka zahraničných vecí Donika Gërvallová-Schwarzová, píše agentúra AFP.



K protestom v Kosove prišlo po tom, čo tamojšia vláda nasadila políciu na dosadenie novozvolených albánskych starostov do úradov v etnicky srbských oblastiach na severe krajiny. Srbská menšina totiž vtedajšie voľby vo veľkej miere bojkotovala.



Gërvallová-Schwarzová je v súčasnosti na návšteve Českej republiky. V Prahe sa stretla so svojím českým rezortným kolegom Janom Lipavským, pričom rokovali o ruskej agresii na Ukrajine, poškodení ukrajinskej priehrady Nova Kachovka či začlenení Kosova do medzinárodných organizácií a Európskej únie, uviedol rezort diplomacie ČR.



"Priština a Belehrad musia vykonať okamžité kroky na deeskaláciu (napätia), ukončiť provokácie vedúce k násilným akciám a čo najskôr sa vrátiť k dialógu o normalizácii vzájomných vzťahov," vyhlásil Lipavský, ktorý tak reagoval na nedávne potýčky, pri ktorých utrpelo zranenia 30 príslušníkov medzinárodnej misie KFOR.



Šéfka kosovského rezortu diplomacie súhlasila, že je potrebné učiniť isté "medzikroky", lebo ak by sa "vyhlásili nové voľby, ktoré chce srbská menšina opäť bojkotovať, k ničomu by to neviedlo".



Zodpovednosť za násilnosti Gërvallová-Schwarzová zároveň pripísala srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi, ktorý si podľa nej praje "destabilizáciu Kosova". Je presvedčená, že "potýčky nesúvisia so štyrmi predmetnými samosprávami ani voľbami".