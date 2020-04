Kosovo je pripravené na obnovenie dialógu so Srbskom

Priština 8. apríla (TASR) - Úradujúci kosovský premiér Albin Kurti ubezpečil v stredu Miroslava Lajčáka, osobitného predstaviteľa EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou, o svojom záväzku obnoviť dialóg so susedným Srbskom a pokúsiť sa o normalizáciu vzájomných vzťahov. Informovala o tom agentúra AP.



Albin Kurti, ktorý vedie dočasnú vládu po tom, ako kosovský parlament pred vyše dvoma týždňami vyslovil nedôveru jeho kabinetu, v liste Lajčákovi ďalej uviedol, že EÚ a USA by mali spoločne garantovať konečnú dohodu medzi Srbskom a Kosovom. Dohoda by taktiež mala byť doplnená "politickým, hospodárskym a finančným balíkom", aby sa urýchlilo približovanie životnej úrovne týchto dvoch krajín a ich integrácia do Európskej únie.



Kurti však varoval, že "za žiadnych okolností a situácie sa nebude diskutovať o otázkach vzájomnej suverenity, územnej celistvosti a vnútorných záležitostiach".



Kosovo na znak dobrej dialóg zrušilo minulý týždeň 100-percentné clo na dovoz tovarov zo Srbska a Bosny a Hercegoviny. V novembri 2018 Kosovo uvalilo tieto clá v reakcii na snahy Srbska blokovať vstup Kosova do medzinárodných organizácií. Tento spor viedol k prerušeniu rozhovorov sprostredkovaných Európskou úniou, ktorých cieľom bolo normalizovať vzťahy medzi Prištinou a Belehradom.



Kosovo, bývalá srbská provincia obývaná prevažne Albáncami, vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť. Jeho suverenitu uznali USA a väčšina štátov EÚ. Srbsko ani jeho spojenec Rusko k takémuto kroku nepristúpili, pričom vzťahy medzi Belehradom a Prištinou sú stále napäté.