< sekcia Zahraničie
REKORD V KOSOVE: Júl bol najteplejší od začiatku meraní
Potvrdenie rekordu v Kosove prišlo v čase, keď Európu sužuje ďalšia vlna horúčav.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Priština 12. augusta (TASR) — Tohtoročný júl bol v Kosove najteplejší od začiatku meraní. Počas extrémnej vlny horúčav tam v meste Klina, ležiacom približne 47 kilometrov západne od metropoly Priština, zaznamenali 25. júla teplotu 42,4 stupňa Celzia, čím bolo prekonané predchádzajúce maximum 40,8 stupňa z roku 1987. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podľa kosovského hydrometeorologického ústavu prekonanie teplotného rekordu po 38 rokoch je dôkazom pokračujúceho trendu otepľovania, nejde však o izolovaný jav, ale o súčasť dlhodobého procesu zmeny klímy.
Ústav pripomenul, že v júli v Kosove dosahujú denné maximá zvyčajne 30 až 35 stupňov Celzia.
Potvrdenie rekordu v Kosove prišlo v čase, keď Európu sužuje ďalšia vlna horúčav. Viacero krajín na Balkáne, kde sa nachádza aj Kosovo, vydalo výstrahy pred extrémnymi horúčavami, počas ktorých môžu teploty v niektorých oblastiach vystúpiť nad 40 stupňov.
Podľa kosovského hydrometeorologického ústavu prekonanie teplotného rekordu po 38 rokoch je dôkazom pokračujúceho trendu otepľovania, nejde však o izolovaný jav, ale o súčasť dlhodobého procesu zmeny klímy.
Ústav pripomenul, že v júli v Kosove dosahujú denné maximá zvyčajne 30 až 35 stupňov Celzia.
Potvrdenie rekordu v Kosove prišlo v čase, keď Európu sužuje ďalšia vlna horúčav. Viacero krajín na Balkáne, kde sa nachádza aj Kosovo, vydalo výstrahy pred extrémnymi horúčavami, počas ktorých môžu teploty v niektorých oblastiach vystúpiť nad 40 stupňov.