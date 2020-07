Majitelia podnikov v Kosove protestovali proti obmedzeniam

Priština 28. júla (TASR) - Tisíce majiteľov reštaurácií, kaviarní a barov protestovali v pondelok v kosovskej metropole Priština a žiadali o predĺženie otváracích hodín i väčšiu pomoc vlády pre podnikateľov počas koronakrízy. Informovala o tom agentúra DPA.



Protestujúci štrngali svojimi kľúčmi, prípadne mávali veľkými maketami kľúčov vystrihnutých z kartónu. Chceli tak upozorniť na to, že mnohí z nich budú možno čoskoro musieť svoje prevádzky natrvalo zatvoriť pre straty, ktoré utrpeli počas pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou spojených obmedzení.



Na konci protestného pochodu, ktorý prechádzal cez pešiu zónu v centre Prištiny, odhodili demonštranti vystrihnuté papierové kľúče ku vchodu do budovy vlády. Na kľúče pritom napísali mená miest, z ktorých na pochod prišli.



Príslušníci polície, ktorí boli nasadení na protest konajúci sa pred parlamentom a sídlom vlády vyzvali demonštrantov, aby sa rozišli a varovali ich, že porušujú obmedzenia pohybu zavedené pre pandémiu.



Protestujúci žiadajú, aby mohli podniky zostať otvorenými do polnoci, a nielen do 21.00 h, ako je to v súčasnosti. Požadujú tiež reštrukturalizáciu dlhov, finančnú podporu pre mzdy zamestnancov, dočasné zníženie DPH a dotácie na fixné náklady. Ak ich požiadavky nebudú splnené, plánujú na budúci týždeň protest zopakovať.



Kosovo napriek dlhotrvajúcemu lockdownu hlási pravidelne vysoké počty nakazených. Cez víkend tam bolo potvrdených viac než 450 nových prípadov nákazy a osem úmrtí na ochorenie COVID-19. Kosovskí predstavitelia minulý týždeň varovali, že vysoký počet pacientov, medzi ktorými sú aj mnohí zdravotnícki pracovníci, môže spôsobiť kolaps zdravotníckeho systému.