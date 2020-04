Na COVID-19 zomreli dvaja civilisti pôsobiaci v misii pod vedením NATO

Priština 19. apríla (TASR) - Dvaja civilisti pôsobiaci v medzinárodnej misii pod velením NATO (KFOR) v Kosove zomreli na pľúcnu chorobu COVID-19. V sobotu večer to podľa agentúry DPA oznámilo velenie KFOR v Prištine.



Nešpecifikovaný počet civilných zamestnancov i vojakov KFOR mal navyše pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2, ktorý COVID-19 vyvoláva.



Webová stránka denníka Koha Ditore cituje zdroje KFOR, podľa ktorých je jednou z civilných obetí 70-ročný Kosovčan pôsobiaci na základni Camp Bondsteel ležiacej na východe Kosova.



Podľa agentúry APA je medzi nakazenými vojakmi aj jeden Rakúšan. "V rakúskom kontingente je jedna chorá osoba," potvrdil hovorca rakúskeho ministerstva obrany Michael Bauer.



V utorok alebo stredu ho letecky prepravia do Rakúska, kde bude mať lepšie podmienky na liečbu. Všetky osoby, s ktorými vojak prišiel do kontaktu, boli umiestnené do karantény, kontingent približne 300 rakúskych príslušníkov KFOR však nebol plošne testovaný. Jednotky KFOR boli v bývalej srbskej provincii rozmiestnené na základe mandátu Bezpečnostnej rady OSN po skončení vojny v roku 1999. V tom čase mali 50.000 príslušníkov, v súčasnosti ich je okolo 3500.



Ozbrojené sily Slovenskej republiky pôsobili v operácii KFOR od 7. septembra 1999 do 30. novembra 2010.