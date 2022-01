Kosovo nepovolilo vstup nákladiakom s hlasovacími lístkami zo Srbska

Priština 15. januára (TASR) - Kosovská polícia zabránila vstupu do Kosova srbskému volebnému úradníkovi a dvom nákladným autám, ktoré do Kosova viezli hlasovacie lístky na nedeľňajšie srbské referendum o zmene ústavy, informovali v sobotu agentúry DPA a AP.



V sobotňajšom vyhlásení kosovskej polície sa uvádza, že jej príslušníci zastavili v piatok na hraničnom priechode Merdare jedno osobné vozidlo a dve nákladné autá. Polícia nákladiaky zhabala a šiesti ľudia, ktorí sa vo vozidlách nachádzali, boli vrátení späť do Srbska.



Srbsko organizuje v nedeľu referendum o zmene ústavy v časti týkajúcej sa voľby sudcov a prokurátorov. Táto zmena má posilniť nezávislosť srbského súdnictva, pričom je súčasťou reforiem, ktoré musí krajina prijať, ak sa chce priblížiť k tomu, aby sa stala členom Európskej únie, píše agentúra AP.



Belehrad chce, aby sa tohto referenda zúčastnila aj menšina etnických Srbov, ktorá žije na území Kosova. Avšak kosovské úrady trvajú na tom, že etnickí Srbi môžu z územia Kosova hlasovať iba prostredníctvom pošty alebo srbského styčného úradu. V minulosti pritom pri hlasovaniach v Srbsku boli na územiach Kosova, v ktorých prevláda srbská menšina, zriadené volebné miestnosti.



V piatkovom vyhlásení kosovských úradov sa však uvádza, že kosovské zákony "neuznávajú právo inej krajiny usporiadať na území druhej suverénnej krajiny referendum" a doterajšie praktiky "sú protiústavné".



Toto rozhodnutie Kosova podľa AP pravdepodobne prispeje k zvýšeniu napätia medzi Srbskom a Kosovom, ktoré sa v roku 2008 odtrhlo od Srbska a vyhlásilo nezávislosť. Belehrad však odmieta nezávislosť Kosova uznať a stále ho pokladá za súčasť Srbska, aj keď na tomto území nemá formálne žiadne právomoci, píše AP.