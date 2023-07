Novinári v Kosove protestujú proti pozastaveniu činnosti TV stanice

Priština 31. júla (TASR) - Kosovskí novinári v pondelok protestovali proti rozhodnutiu miestnej vlády pozastaviť činnosť súkromnej televízie Klan Kosova. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Demonštranti pred hlavnou vládnou budovou v centre kosovského hlavného mesta Priština zákaz označili za "politicky motivovanú" akciu vlády premiéra Albina Kurtiho. Podľa nich je to prvé zatvorenie média od konca vojny v Kosove (1998-1999). Protestujúci držali transparent s nápisom "Demokracia zomiera v tme".



Kosovské ministerstvo priemyslu a obchodu minulý týždeň pozastavilo spoločnosti Klan Kosova licenciu, pretože v dokumentácii o registrácii ich obchodných aktivít v susednom Severnom Macedónsku boli uvedené kosovské obce ako súčasť Srbska. To je podľa Prištiny "porušením ústavy".



Novinári označili rozhodnutie vlády za "otvorenú a bezprecedentnú vojnu proti médiám" a vyzvali majiteľov televízie, aby pokračovali v právnom boji.



Šéfredaktor televízie Gazmend Syla označil pozastavenie vysielania za nespravodlivé. "Považujeme to za nátlak, aby sme prestali robiť to, čo robíme," povedal pre AP a dodal, že rozhodnutie vlády spoločnosť napadne na súde.



Kosovská agentúra pre registráciu podnikov údajné pochybenie zistila v júni. Jej rozhodnutie o pozastavení vysielania minulý týždeň podporilo aj dané ministerstvo.



Veľvyslanectvá Británie, Európskej únie, Francúzska, Nemecka, Spojených štátov a Talianska v Kosove vyjadrili "hlboké znepokojenie" nad pozastavením obchodnej licencie a považujú to za "neprimerané rozhodnutie, ktoré bude mať dôsledky na pluralitu tamojších médií".



Súkromná televízna stanica Klan Kosova v Prištine vznikla v roku 2009 a stala sa tu dominantnou televíziou. Ide o kosovskú verziu albánskeho súkromného televízneho kanála TV Klan so sídlom v Tirane.