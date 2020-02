Kosovo má nového premiéra, bývalého študentského lídra protestov

Priština 3. februára (TASR) - Novým kosovským premiérom sa v pondelok stal Albin Kurti, bývalý študentský líder protestov proti belehradskému režimu. Jeho zvolenie odobril parlament - zo 120 zákonodarcov ho 66 podporilo, zatiaľ čo desiati sa zdržali hlasovania. Zvyšok opozičných poslancov voľbu predsedu vlády bojkotoval, hoci sa predtým zúčastnil na niekoľkohodinovej rozprave, informuje tlačová agentúra DPA.



Kurti (44) prisľúbil, že si zachová tvrdý postoj k Srbsku a podnikne kroky k potrestaniu Belehradu za preliatie krvi a materiálne škody spôsobené počas vojny spred vyše dvoch desaťročí.



Kurtiho krajne suverenistická strana Lëvizja Vetëvendosje - Sebaurčenie (VV) má v parlamente 29 kresiel a Demokratická liga Kosova (LDK) 28 mandátov. Zvyšok hlasov prišiel od zástupcov etnických menšín, ktoré majú v zákonodarnom zbore 20 garantovaných kresiel.



Po parlamentných voľbách, ktoré sa konali vlani v októbri, nasledoval takmer štvormesačný spor medzi VV a LDK o zostavenie vládnej koalície.



Kurtiho kabinet má 15 ministerstiev a dvoch vicepremiérov, pričom päť postov vládneho kabinetu obsadili ženy. Strany VV a LDK vymenovali každá po šesť rezortných šéfov a jedného vicepremiéra, kým zvyšné tri ministerské kreslá obsadili zástupcovia etnických menšín, z toho dve Srbi.



Keď bol Kurti v opozícii, počas rokovaní sprostredkovaných Európskou úniou horlivo vystupoval proti akýmkoľvek ústupkom Belehradu a požadoval uznanie nezávislosti Kosova ako podmienku pre čokoľvek iné.



"So Srbskom budeme mať plnú reciprocitu v obchode, politike a hospodárstve. Som pripravený viesť rozhovory so Srbskom," vyhlásil Kurti po svojom zvolení za premiéra tejto mladej balkánskej krajiny.



Politik zároveň uviedol, že jeho vláda podá žalobu na Srbsko za vojnový konflikt z rokov 1998-99, keď Belehrad odpovedal na povstanie etnických Albáncov železnou päsťou.



Albánci tvoria v tejto bývalej srbskej provincii, ktorá vyhlásila nezávislosť v roku 2008, výraznú väčšinu.



"Pripravíme žalobu voči Srbsku a podáme ju na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) za zločiny spáchané v Kosove," uviedol Kurti.



Srbsko je už na MSD zažalované Bosnou za jeho úlohu vo vojne v tejto krajine. Srbsko bolo nejednoznačným verdiktom MSD zbavené obvinení z genocídy, avšak bolo mu vyčítané, že nespravilo dosť pre to, aby tomu zabránilo.