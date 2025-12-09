Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kosovo obvinilo tri osoby z teroristického útoku, kde odpálili kanál

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Výbuch poškodil kritickú tepnu kosovského vodovodného systému, ktorá dodáva chladiacu vodu do dvoch uhoľných elektrární.

Priština 9. decembra (TASR) - Kosovská prokuratúra v utorok obvinila troch ľudí z terorizmu v súvislosti s výbuchom, ktorý poškodil dôležitý kanál v novembri 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Výbuch poškodil kritickú tepnu kosovského vodovodného systému, ktorá dodáva chladiacu vodu do dvoch uhoľných elektrární zabezpečujúcich väčšinu elektrickej energie v krajine.

Traja obvinení spolu s niekoľkými ďalšími zatiaľ neznámymi osobami umiestnili približne 20 kilogramov TNT do kanála Ibar-Lepenac na severe Kosova, kde žijú prevažne Srbi, uviedla prokuratúra.

V dôsledku toho bola vážne poškodená betónová konštrukcia kanála,“ uviedla tiež špeciálna prokuratúra vo svojom vyhlásení.

Spomínané tri osoby boli tiež obvinené z narušenia ústavného poriadku Kosova, dodala.

Podľa obžaloby je jeden z mužov členom srbskej vojenskej spravodajskej služby a má hodnosť plukovníka. Srbsko na tieto tvrdenia bezprostredne nereagovalo.

Albin Kurti, ktorý bol v tom čase premiérom, označil explóziu za teroristický útok spáchaný Srbskom. Srbsko v minulosti toto obvinenie označilo za unáhlené a nepodložené.
