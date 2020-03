Obyvatelia Prištiny protestovali na balkónoch proti vláde

Priština 20. marca (TASR) - Obyvatelia kosovskej metropoly Priština sa vo štvrtok večer uchýlili k netradičnej forme protestu proti vláde. Keďže pre pandémiu koronavírusu nemohli vyjsť do ulíc, demonštrovali zo svojich balkónov - a to búchaním do hrncov či panvíc, informovala v piatok agentúra DPA.



Spravodajský portál The Pristina Insight uviedol, že demonštranti chceli takýmto spôsobom prejaviť pohŕdanie nad "drámou a neistotou", akú v krajine vytvárajú politickí lídri v čase pandémie koronavírusu a len šesť týždňov po tom, ako sa moci ujala nová vláda.



Agentúra DPA v tejto súvislosti uvádza, že vláda nového kosovského premiéra Albina Kurtiho, ktorej sformovanie po októbrových voľbách trvalo štyri mesiace, je už teraz na pokraji rozpadu, lebo sa nedokáže dohodnúť na opatreniach v súvislosti s koronavírusom.



Demonštráciu na balkónoch zorganizovala na Facebooku občianska iniciatíva Replike. Politikov zároveň varovala, že ich zvady počas "aktuálnej pandémie budú mať negatívny dosah na schopnosť krajiny čeliť vírusu a výrazne tiež ovplyvnia dôveru (obyvateľov)... v inštitúcie".



Premiéra Kurtiho čaká v sobotu v parlamente hlasovanie o nedôvere, ktoré inicioval jeho koaličný partner - strana Demokratická liga Kosova (LDK).



Kurti z vlády totiž odvolal ministra vnútra, nominanta LDK Agima Velia, ktorý verejne kritizoval postoj Prištiny ku koronavírusu - konkrétne vyhlásenia o tom, že epidémia ju neoprávňuje na vyhlásenie výnimočného stavu v krajine.



LDK následne dala Kurtimu ultimátum - buď Veliovi post vráti alebo odstúpi a funkciu premiéra prenechá inému členovi svojej strany Sebaurčenie (Vetëvendosje; VV), inak ho čaká politický pád.



Priebeh tohto prípadného pádu je však podľa DPA veľmi nejasný. LDK ani VV totiž nechcú vstupovať do koalície s tretím najsilnejším subjektom v parlamente - Demokratickou stranou Kosova (PDK) prezidenta Hashima Thaciho - a vylúčené je nateraz pre pandémiu koronavírusu aj prípadné konanie ďalších volieb.