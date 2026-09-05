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Kosovo obžalovalo za masaker v Prekaze 35 bývalých srbských policajtov
Hlavný prokurátor prípadu Valdet Gashi označil za veliteľa útoku Milorada Ulemeka, známeho aj pod prezývkou Legija, ktorý bol v minulosti veliteľom útvaru policajných zásahových kománd.
Autor TASR
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Priština 4. septembra (TASR) - Prokuratúra v Kosove v piatok obžalovala 35 bývalých príslušníkov srbskej polície. Stalo sa tak v súvislosti s masakrom desiatok členov rodiny zakladateľa a veliteľa Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK) Adema Jashariho, ku ktorému došlo počas vojny v Kosove. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Masakru predchádzalo trojdňové obliehanie rodinného sídla Jashariovcov v obci Prekaz na severozápade Kosova srbskými špeciálnymi policajnými a armádnymi jednotkami. Srbské jednotky podporované obrnenými vozidlami a delostrelectvom areál obkľúčili a následne ho dobyli v dňoch od 5. do 7. marca 1998. Okrem Jashariho pri obliehaní zahynulo približne 60 ľudí. Medzi obeťami bolo 20 Jashariho blízkych príbuzných, jeho susedia, ženy i deti.
Hlavný špeciálny prokurátor Blerim Isufaj pri oznamovaní obžaloby uviedol, že ide o „prvú obžalobu súvisiacu so zabíjaním civilistov v jashariovskej štvrti v Prekaze“. „Teraz je na súde, aby posúdil obžalobu a dôkazy, ktoré obsahuje,“ povedal Isufaj na tlačovej konferencii.
Prokuratúra uviedla, že má dôkazy o tom, že obžalovaní zastávali vysoké veliteľské funkcie v špeciálnych jednotkách srbskej polície. Konanie sa uskutoční v neprítomnosti obžalovaných, keďže kosovské úrady k nim nemajú prístup.
Hlavný prokurátor prípadu Valdet Gashi označil za veliteľa útoku Milorada Ulemeka, známeho aj pod prezývkou Legija, ktorý bol v minulosti veliteľom útvaru policajných zásahových kománd.
Ulemek si v Srbsku odpykáva dva 40-ročné tresty odňatia slobody za zosnovanie vraždy srbského reformného premiéra Zorana Djindjiča v roku 2003 a bývalého prezidenta Ivana Stamboliča v roku 2000.
Masaker v Prekaze sa stal zlomom vojny v Kosove, ktorá sa odohrávala v rokoch 1998-99 medzi väčšinovými etnickými Albáncami, usilujúcimi sa o nezávislosť juhosrbskej provincie Kosovo, a jednotkami Belehradu, píše AFP. Udalosti v Prekaze vyvolali pobúrenie na Západe, radikalizovali kosovských Albáncov a výrazne prispeli k eskalácii konfliktu. Vojna v Kosove si vyžiadala viac než 13.000 obetí a skončila sa po bombardovaní Srbska letectvom NATO pod vedením Spojených štátov.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť v roku 2008, Srbsko ju však dodnes neuznáva.
Masakru predchádzalo trojdňové obliehanie rodinného sídla Jashariovcov v obci Prekaz na severozápade Kosova srbskými špeciálnymi policajnými a armádnymi jednotkami. Srbské jednotky podporované obrnenými vozidlami a delostrelectvom areál obkľúčili a následne ho dobyli v dňoch od 5. do 7. marca 1998. Okrem Jashariho pri obliehaní zahynulo približne 60 ľudí. Medzi obeťami bolo 20 Jashariho blízkych príbuzných, jeho susedia, ženy i deti.
Hlavný špeciálny prokurátor Blerim Isufaj pri oznamovaní obžaloby uviedol, že ide o „prvú obžalobu súvisiacu so zabíjaním civilistov v jashariovskej štvrti v Prekaze“. „Teraz je na súde, aby posúdil obžalobu a dôkazy, ktoré obsahuje,“ povedal Isufaj na tlačovej konferencii.
Prokuratúra uviedla, že má dôkazy o tom, že obžalovaní zastávali vysoké veliteľské funkcie v špeciálnych jednotkách srbskej polície. Konanie sa uskutoční v neprítomnosti obžalovaných, keďže kosovské úrady k nim nemajú prístup.
Hlavný prokurátor prípadu Valdet Gashi označil za veliteľa útoku Milorada Ulemeka, známeho aj pod prezývkou Legija, ktorý bol v minulosti veliteľom útvaru policajných zásahových kománd.
Ulemek si v Srbsku odpykáva dva 40-ročné tresty odňatia slobody za zosnovanie vraždy srbského reformného premiéra Zorana Djindjiča v roku 2003 a bývalého prezidenta Ivana Stamboliča v roku 2000.
Masaker v Prekaze sa stal zlomom vojny v Kosove, ktorá sa odohrávala v rokoch 1998-99 medzi väčšinovými etnickými Albáncami, usilujúcimi sa o nezávislosť juhosrbskej provincie Kosovo, a jednotkami Belehradu, píše AFP. Udalosti v Prekaze vyvolali pobúrenie na Západe, radikalizovali kosovských Albáncov a výrazne prispeli k eskalácii konfliktu. Vojna v Kosove si vyžiadala viac než 13.000 obetí a skončila sa po bombardovaní Srbska letectvom NATO pod vedením Spojených štátov.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť v roku 2008, Srbsko ju však dodnes neuznáva.