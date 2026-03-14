Kosovo odkladá kontroverzný zákon o povoleniach na pobyt pre cudzincov
Kurti tiež ohlásil ďalšie úľavy pre etnických Srbov a prisľúbil aj zjednodušenie postupu pri získavaní kosovského občianskeho preukazu.
Autor TASR
Priština 14. marca (TASR) - Kosovský premiér Albin Kurti v sobotu oznámil, že jeho vláda odloží zavedenie nových pravidiel na vstup do krajiny pre cudzincov o 12 mesiacov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, podľa ktorej sa tak kosovská vláda vyhne politickému sporu s etnickými Srbmi.
Takzvaný zákon o cudzincoch má stanoviť, že všetci cudzinci vstupujúci do Kosova z dôvodov od zamestnania až po zlúčenie rodiny budú musieť získať povolenie na pobyt. Taktiež má zakázať vozidlám so zahraničnými evidenčnými číslami zotrvať na cestách v Kosove dlhšie než tri mesiace.
Takéto opatrenia by mohli ďalej destabilizovať vzťahy medzi Kosovom a susedným Srbskom, ktoré aj bez toho zostávajú napäté od vojenského konfliktu z rokov 1998 až 1999, ako aj vzťahy so srbskou väčšinou na severe Kosova, píše AFP.
Po schôdzke s vyslancom EÚ pre kosovsko-srbské vzťahy Petrom Sörensenom kosovský premiér Kurti uviedol, že vláda v Prištine ponúkne srbským zamestnancom a študentom „dočasné povolenie na pobyt na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia“.
Sörensen zdôraznil, že EÚ s kosovskou vládou o tejto záležitosti počas uplynulých niekoľko týždňov intenzívne diskutovala, a že rozhodnutie odložiť zákon urobili v záujme „nezmariť poskytovanie zdravotníckych a vzdelávacích služieb“ v oblastiach so srbskou väčšinou.
Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová na platforme X uviedla, že tento krok je podľa nej dôležitý v záujme všetkých obyvateľov Kosova.
Srbsko v plnej miere financuje paralelný vzdelávací aj zdravotnícky systém pre Srbov v Kosove a mnoho jeho zamestnancov, ktorí sú držiteľmi srbských dokladov, nezávislosť tohto štátu neuznáva. Zákon, ktorý mal pôvodne vstúpiť do platnosti v pondelok, by sa vzťahoval na občanov Srbska aj etnických Srbov v Kosove, ktorí využívajú ich služby, spresňuje AFP.
Bývalá srbská provincia Kosovo vyhlásila svoju nezávislosť v roku 2008. Predchádzala tomu vojna v rokoch 1998 až 1999, ktorá sa skončila po zásahu NATO pod vedením USA. Srbsko odtrhnutie Kosova neuznáva a napätie medzi oboma subjektmi odvtedy pretrváva. Nezávislosť Kosova tiež doposiaľ neuznáva päť členských krajín EÚ - Slovensko, Španielsko, Cyprus, Grécko a Rumunsko.
