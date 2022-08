Kosovo odloží uplatňovanie nových pravidiel na hraniciach so Srbskom

Priština 1. augusta (TASR) - Kosovské úrady v pondelok oficiálne oznámili, že posunú začiatok uplatňovania kontroverzného nariadenia o evidenčných číslach vozidiel a dokladoch totožnosti s cieľom upokojiť napätie, v dôsledku ktorého etnickí Srbi zablokovali cesty, spustili vzdušné sirény a strieľali do vzduchu. Úrady tak urobili na základe rozhodnutia kosovskej vlády prijatého v nedeľu večer. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Najnovšie napätie vo vzťahoch Belehradu a Prištiny vyvolalo opatrenie, podľa ktorého osoby vstupujúce na územie Kosova so srbskými dokladmi totožnosti ich mali od 1. augusta počas pobytu na kosovskom území nahradiť dočasným dokladom.



Etnickí Srbi, ktorí majú evidenčné čísla vozidiel vydané Srbskom, ich mali do dvoch mesiacov vymeniť za kosovské. Recipročné nariadenie uplatňovalo počas uplynulých 11 rokov aj Srbsko pre kosovské vozidlá, ktoré prechádzali cez srbské územie.



Kosovská vláda však uviedla, že po rozhovore so svojimi európskymi a americkými partnermi sa rozhodla odložiť uplatňovanie tohto nariadenia do 1. septembra.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell na Twitteri privítal rozhodnutie Prištiny a uviedol, že očakáva, že "všetky zátarasy budú okamžite odstránené".



K situácii sa na sociálnej sieti vyjadril aj minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok, podľa ktorého "ďalšia eskalácia napätia medzi Prištinou a Belehradom nikomu nepomôže". Zároveň dodal, že jediným kľúčom k normalizácii vzťahov a k pokroku na európskej ceste pre obe strany je konštruktívny dialóg.



"Som veľmi znepokojený situáciou na kosovsko-srbských hraniciach a vyzývam zúčastnené strany na jej upokojenie. Podnikanie jednostranných krokov nie je odpoveďou. Integrácia západného Balkánu je prioritou českého predsedníctva v Rade EÚ a akákoľvek forma násilia našim snahám uškodí," napísal na Twitteri český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska vo februári 2008. Väčšina členských štátov EÚ ju uznala, avšak Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko tak doteraz neurobili. Rozhovory medzi Kosovom a Srbskom pod záštitou Európskej únie, ktoré sa začali v roku 2011, zatiaľ neviedli k normalizácii vzťahov.