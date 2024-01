Kosovo odložilo vymáhanie zákazu používania srbskej meny

Priština 31. januára (TASR) – Kosovo zatiaľ nebude vymáhať zákaz používania srbského dinára. V stredu to vyhlásila kosovská vláda pre prudký nesúhlas západných vlád. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Zákaz mal vstúpiť do platnosti 1. februára (vo štvrtok), čo vyvolalo obavy z vyhrotenia vzťahov medzi väčšinovými Albáncami a srbskou menšinou v Kosove. Odloženie vymáhania zákazu používania dinára oznámil vicepremiér Kosova Besnik Bislimi, pričom s týmto krokom súhlasil aj predseda rady Centrálnej banky Kosova Baškim Nurboja.



Kosovská vláda chce teraz investovať čas do informovania srbských občanov o zákaze a využiť prechodné obdobia, aby vznikli čo najmenšie škody, vyhlásil Bislimi počas tlačovej konferencie. Jedinou oficiálnou menou Kosova zostáva euro.



V Kosove žije približne 120.000 príslušníkov srbskej menšiny, ktorí stále po vojne v 90. rokoch používali srbský dinár, pretože buď pracujú pre srbské úrady alebo dostávajú dôchodok zo Srbska. Kosovo prijalo euro v roku 2002, hoci formálne nie je členom Európskej únie (EÚ) alebo eurozóny.



Západné vlády varovali kosovskú vládu, že miestnych Srbov môže zákaz používať dinár rozhnevať. Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a USA preto cez víkend spoločne vyzvali Prištinu, aby vymáhanie nariadenia pozastavila.



Srbský prezident Aleksandar Vučić by sa mal s veľvyslancami piatich krajín stretnúť v stredu večer v Belehrade.