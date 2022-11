Kosovo odložilo začiatok pokutovania vodičov so srbskými značkami

Priština 22. novembra (TASR) - Kosovo odložilo v utorok o ďalších 48 hodín začiatok pokutovania vodičov, ktorí si na vozidlách ešte stále nevymenili srbské poznávacie značky za nové kosovské. O odklad tohto opatrenia Prištinu žiadali Spojené štáty aj Európska únia pre obavy, že takýto krok by mohol vyvolať etnické násilie, informuje agentúra Reuters.



Spor okolo evidenčných čísel vozidiel spôsobuje medzi oboma krajinami napätie už takmer dva roky. Srbsko neuznáva nezávislosť, ktorú Kosovo vyhlásilo v roku 2008, a zhruba 50.000 Srbov žijúcich na severe tejto bývalej srbskej provincie považuje za svoje hlavné mesto Belehrad, nie Prištinu.



Napätie sa vyostrilo po tom, ako Priština v júni schválila zákon, podľa ktorého musia Srbi vymeniť staré evidenčné čísla – spred vojny z rokov 1998–99, ktorá viedla k nezávislosti – za nové, vydávané kosovskými úradmi.



Pod tlakom EÚ a USA však Kosovo odložilo implementáciu tejto legislatívnej normy až na 1. novembra. Kosovská vláda zároveň avizovala, že do 21. novembra bude srbských vodičov na ich novú povinnosť len upozorňovať. Po tomto termíne mala začať udeľovať pokuty.



Na protest proti predmetnému zákonu dali v priebehu novembra výpoveď v práci stovky policajtov, sudcov, prokurátorov a iných štátnych zamastencov patriacich k srbskej menšine v Kosove.



Kosovský premiér Albin Kurti v noci na utorok na Twitteri ohlásil dvojdňový odklad začiatku pokutovania. "Prijímam žiadosť (amerického veľvyslanca) o 48-hodinový odklad... Teším sa, že počas nasledovných dvoch dní budem spolupracovať s USA a EÚ pri hľadaní riešenia (tejto situácie)," uviedol.



Kosovská polícia predtým informovala, že pokuty by sa mali začať udeľovať v utorok od 08.00 h rána miestneho času. Odhadla pritom, že sa dotknú približne 10.000 vodičov.



Prištine sa s Belehradom v pondelok v Bruseli na mimoriadnych rokovaniach sprostredkovaných Európskou úniou nepodarilo uvedený spor vyriešiť dosiahnutím dohody. Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell z neúspechu obvinil najmä Kosovo, ktoré podľa jeho slov neprijalo návrh EÚ na riešenie sporu. "Predstavili sme návrh, ktorý (srbský prezident) Vučič prijal, Kurti však nie," povedal šéf diplomacie EÚ.



Kurtiho kritizuje aj kosovská opozícia. Podľa jej slov totiž podkopáva vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré sú najbližším spojencom Prištiny. Samotný kosovský premiér uvádza, že väčší záujem než o vyriešenie tohto sporu má o dosiahnutie konečnej dohody so Srbskom, v rámci ktorej by Belehrad uznal Kosovo ako nezávislý štát.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v pondelok večer povedal, že Srbsko prestane vydávať alebo obnovovať platnosť poznávacích značiek pre severnú časť Kosova. Zároveň však vystríhal pred eskaláciou napätia. "Situácia je veľmi náročná; na pokraji konfliktu," povedal odvolávajúc sa na najnovšie informácie od tajných služieb.



NATO, ktoré má v rámci svojej mierovej misie v Kosove (KFOR) približne 3700 príslušníkov, oznámilo, že v prípade ohrozenia bezpečnostnej situácie je pripravené zasiahnuť.