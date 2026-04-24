Kosovo odsúdilo troch srbských ozbrojencov, ktorí zaútočili na políciu
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu.
Autor TASR
Belehrad/Priština 24. apríla (TASR) - Kosovský súd v piatok odsúdil na dlhoročné tresty troch etnických Srbov, ktorí v roku 2023 zaútočili na políciu na severe Kosova. Súd ich uznal za vinných z terorizmu s „cieľom odtrhnúť obce na severe od Kosova a pripojiť ich k Srbsku“. Dvom udelil doživotný trest a tretiemu 30 rokov odňatia slobody. TASR o tom píše s odvolaním na agentúry AP a AFP.
Koncom septembra 2023 zaútočili na severe Kosova desiatky ťažko ozbrojených mužov na políciu, pričom jedného policajta zastrelili. Následne sa na niekoľko hodín zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska, kde pri niekoľkohodinovej prestrelke s políciou zomreli traja útočníci. Ozbrojenci následne utiekli na územie kontrolované srbskými orgánmi. Priština obviňuje vládu v Belehrade, že útočníkov vyzbrojila a podporovala, tá to však popiera.
Súd v Prištine v piatok uznal troch mužov podieľajúcich sa na útoku za vinných z porušenia ústavného poriadku krajiny a podnecovania teroristických aktivít. „Prostredníctvom tohto dobre zorganizovaného plánu sa pokúsili odtrhnúť obce na severe od Kosova a pripojiť ich k Srbsku,“ uviedol pri vynesení rozsudku predseda senátu Ngadhnjim Arrni.
Traja ozbrojenci, ktorí stáli pred súdom v Kosove, utrpeli zranenia počas prestrelky v Banjskej. Jeden z nich, Blagoje Spasojevič, pred súdom vyhlásil, že nie je terorista. Svoj čin oľutoval a zdôraznil, že nikoho nezabil. Obhajoba sa plánuje odvolať, keďže udelené tresty považuje za príliš prísne.
Celkovo však v prípade kosovské úrady obžalovali 45 ľudí. Žiadosti prokurátora o súdne konanie v neprítomnosti voči ostatným obžalovaným zamietli. Na zvyšných podozrivých, ktorí sa pravdepodobne nachádzajú na území pod kontrolou srbských úradov, boli vydané medzinárodné zatykače.
Medzi nimi je aj Milan Radoičič, dlhoročný podpredseda strany Srbská kandidátka (Srpska lista) pôsobiacej v Kosove, ktorý má väzby na srbského prezidenta Aleksandara Vučiča.
Po streľbe v Kosove ho úrady v Srbsku nakrátko zadržali pre podozrenia zo zločinného spolčenia, nezákonného držania zbraní a výbušnín a závažných činov proti verejnej bezpečnosti. On sám to poprel, no neskôr priznal, že viedol skupinu ozbrojencov, ktorá zaútočila na kosovskú políciu.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad to však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Nezávislosť tohto srbského územia obývaného prevažne kosovskými Albáncami neuznávajú ani Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie.
