Kosovo oficiálne otvorilo svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme

Priština 14. marca (TASR) - Kosovo v nedeľu oznámilo, že oficiálne otvorilo svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Vo februári sa stalo prvým "územím s moslimskou väčšinou", ktoré uznalo Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, poznamenala agentúra AFP.



Kosovo sa tak pridalo k USA a Guatemale, ktoré majú v Jeruzaleme svoje veľvyslanectvá. Tento krok bol výmenou za to, že Izrael uznal Kosovo, čo bolo veľkým víťazstvom v úsilí Prištiny o úplné globálne uznanie svojej nezávislosti, ktorú vyhlásila v roku 2008 po vojne so Srbskom v 90. rokoch, napísala AFP.



Nové veľvyslanectvo bolo otvorené počas krátkeho ceremoniálu, počas ktorého bola vztýčená kosovská vlajka pred budovou v Jeruzaleme, uviedlo vo vyhlásení kosovské ministerstvo zahraničných vecí.



Srbsko odmieta uznať nezávislosť svojej bývalej provincie - podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska -, takže zatiaľ čo Kosovo v súčasnosti uznáva veľká časť západného sveta, jeho odmietnutie kľúčovými spojencami Belehradu - Ruskom a Čínou - ho vyraďuje z činnosti v OSN.



Izrael a Kosovo nadviazali 1. februára 2021 diplomatické styky a Priština zároveň uznala Jeruzalem za hlavné mesto židovského štátu, čo ju postavilo do rozporu so zvyškom islamského sveta, poznamenala agentúra vtedy AFP.



Rozhodnutie o vzájomnom uznaní medzi Kosovom, kde väčšinu obyvateľstva tvoria moslimovia, a Izraelom sa zrodilo vlani v septembri na summite srbských a kosovských lídrov, ktorý sa konal v Bielom dome vo Washingtone za prítomnosti vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa.



Okrem Kosova majú v Jeruzaleme svoje veľvyslanectvá len USA a Guatemala. Záujem nasledovať ich príklad v posledných mesiacoch prejavili aj Srbsko, Dominikánska republika a Malawi. Česká republika oficiálne otvorila vo štvrtok v Jeruzaleme pobočku svojho veľvyslanectva v Izraeli, ktoré sa nachádza v Tel Avive.



Štatút Jeruzalema je predmetom sporov medzinárodného spoločenstva, pretože Izrael obsadil východnú časť tohto mesta po tzv. šesťdňovej vojne v roku 1967 a neskôr ju aj anketoval.



Koncom roka 2017 vláda vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa uznala Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a v máji 2018 tam presunula veľvyslanectvo USA.



Washington vtedy vyzýval aj ďalšie krajiny, aby nasledovali jeho príklad. Palestínčania a mnohé krajiny v Európe tento krok Washingtonu ostro kritizovali, pretože podľa ich názoru neprispieva k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, vysvetlila agentúra AP.



Palestínčania požadujú, aby bol východný Jeruzalem hlavným mestom ich budúceho štátu. Izrael považuje za svoje hlavné mesto celý Jeruzalem.