Kosovo opäť zaviedlo nočný zákaz vychádzania v metropole Priština

Priština 6. júla (TASR) - Kosovská vláda v pondelok v metropole Priština a troch ďalších mestách znovu zaviedla nočný zákaz vychádzania s cieľom zastaviť nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



Kosovo zatiaľ potvrdilo okolo 3500 prípadov nákazy a 75 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom.



V rámci novozavedeného zákazu nočného vychádzania je v štyroch mestách s najvyšším počtom infikovaných zakázaný akýkoľvek pohyb ľudí po uliciach v čase od 21.00 h do 05.00 h miestneho času.



Kosovo už marci podobný zákaz zaviedlo na celom území krajiny a bol v platnosti až do začiatku júna.



Kosovská vláda v pondelok nariadila zamestnávateľom vo verejnom i súkromnom sektore, aby dočasne znížili obmedzili počty zamestnancov. Reštaurácie a bary v Kosove budú musieť zatvárať skôr a zákazníkov budú môcť obsluhovať len na terasách a otvorených priestranstvách.



"Robíme, čo je v našich silách, s cieľom zvládnuť situáciu," povedal kosovský premiér Avdullah Hoti. Hoti podľa svojich slov nebude váhať s vyhlásením núdzového stavu, ak to odporučia zdravotnícki experti.