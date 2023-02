Kosovo oslávilo 15 rokov od vyhlásenia nezávislosti

Priština 17. februára (TASR) - Kosovo v piatok oslavovalo 15 rokov od vyhlásenia nezávislosti vojenskou prehliadkou, kladením vencov či osobitným zasadnutím parlamentu. Výročie však zatienilo oživené napätie so Srbskom, pretrvávajúce napriek dlhoročným snahám Západu o zmierenie medzi Prištinou a Belehradom. TASR informácie prevzala od agentúr Reuters a AP.



Srbsko i Kosovo chcú vstúpiť do Európskej únie, najskôr však musia prekonať svoje rozpory. Dohoda o normalizácii vzťahov je vnímaná ako kľúčová pre stabilitu v regióne stále poznačenom etnickými vojnami z 90. rokov.



V kosovskej metropole Priština sa v piatok zišli tisíce ľudí, ktorí mávali kosovskými a albánskymi vlajkami, keď popri hlavnej ulici sledovali pochodujúcich policajtov a vojakov. Na severe Kosova, kde menšinoví Srbi dlho odmietajú prijať autoritu Prištiny, však žiadne oslavy neboli, píše Reuters.



"Naša nezávislosť bola dosiahnutá bojom a obetovaním sa, no naša nezávislosť porastie len prácou," vyhlásil kosovský premiér Albin Kurti.



USA a EÚ naliehajú na Srbsko a Kosovo, aby súhlasili s mierovým plánom predstaveným v polovici minulého roka. Belehrad by podľa neho prestal lobovať proti členstvu Kosova v medzinárodných organizáciách vrátane OSN. Priština by sa zaviazala vytvoriť poloautonómne združenie obcí s prevažne srbským obyvateľstvom na severe Kosova, kde opakovane dochádza k zrážkam medzi Srbmi a kosovskými policajtmi.



Belehrad a Priština v zásade akceptovali plán EÚ, hoci uviedli, že budú potrebné ďalšie rokovania.



Úrad šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella v piatok oznámil, že Kurti a srbský prezident Aleksandar Vučič potvrdili účasť na ďalších rokovaniach o 11-bodovom pláne normalizácie. Budú o ňom hovoriť 27. septembra v Bruseli s Borrellom a osobitným vyslanom EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom.