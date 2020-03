Kosovský parlament vyslovil nedôveru vláde

Priština 26. marca (TASR) – Kosovský parlament včera vyslovil nedôveru vláde. Krok, ku ktorému došlo menej než dva mesiace po tom, ako sa kabinet dostal k moci, vrhol podľa tlačovej agentúry AFP túto nestabilnú demokraciu do politickej nestability v čase, keď sa krajina usiluje zastaviť pandémiu COVID-19.



Hlasovanie ukončilo krátkodobú a problematickú alianciu medzi dvoma bývalými opozičnými stranami. Partnerstvo stroskotalo na tom, že stredopravicová Demokratická liga Kosova (LDK) iniciovala hlasovanie o vyslovení nedôvery po týždňoch napätých vzťahov s premiérom Albinom Kurtim, lídrom ľavicovej strany Sebaurčenie (LV).



Po takmer 12-hodinovej rozprave zahlasovalo za vyslovenie nedôvery vláde 82 poslancov v 120-člennom parlamente. Kosovský prezident Hashim Thaci, ktorého strana v ostatných parlamentných voľbách neuspela, má teraz právomoc dať Kurtimu - svojmu politickému nepriateľovi - ďalšiu šancu na zostavenie vlády, alebo vypísať nové voľby.



LDK ohlásila svoje zámery po tom, ako Kurti minulý týždeň zbavil úradu jedného z jej ministrov. Podľa AFP to bola "posledná kvapka" pre znepokojenie, že Kurti ohrozuje vzťahy Kosova so Spojenými štátmi, najdôležitejším spojencom Prištiny.



Kurti pred hlasovaním obvinil Thaciho z rozdeľovania koalície v snahe opätovne získať moc a dokončiť "tajnú", Washingtonom podporovanú dohodu so Srbskom, súčasťou ktorej sú aj zmeny hraníc. Srbsko stále odmieta uznať nezávislosť Kosova - svojej bývalej provincie -, ktoré sa odtrhlo počas vojny v rokoch 1998-99 a jednostranne vyhlásilo suverenitu v roku 2008.



Politické roztržky pobúrili tamojšie obyvateľstvo, ktoré požaduje, aby sa jeho lídri sústredili na riešenie koronavírusovej pandémie. Tá si v tejto 1,8-miliónovej krajine vyžiadala už najmenej 70 prípadov nákazy a jedno úmrtie. Lekári varujú, že rozšírenie nákazy preťaží kosovský zdravotnícky systém.