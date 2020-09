Polícia EÚ zadržala šéfa združenia vojnových veteránov Gucatiho

Na archívnej snímke Ramush Haradinaj Foto: TASR/AP

Priština 25. septembra (TASR) - Príslušníci Policajnej a justičnej misie Európskej únie v Kosove (EULEX) prehľadali v piatok sídlo združenia vojnových veteránov v Prištine a zadržali šéfa tejto organizácie Hysniho Gucatiho. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tvrdenia svedkov a veteránov.Predpokladá sa, že cieľom razie bolo zmocniť sa dokumentov týkajúcich sa vyšetrovania vojnových zločinov.Členovia združenia členov niekdajšej Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) tento týždeň informovali, že už tretí raz v priebehu posledných dvoch mesiacov dostali anonymnú zásielku dokumentov týkajúcich sa vyšetrovania vojnových zločinov spáchaných počas vojny v Kosove.Veteráni sa chystali uvedené spisy zverejniť.Zadržaného šéfa združenia Gucatiho majú previezť do Haagu, kde sídli osobitný súd a prokuratúra pre Kosovo (KSC), ktoré vyšetrujú vojnové zločiny spáchané v tejto bývalej srbskej provincii.Christopher Bennett, hovorca prokuratúry KSC, uviedol, že zverejnenie dokumentov, ktoré mali k dispozícií kosovskí veteráni, by "" a bolo by trestným činom.Bývalý predseda kosovskej vlády a niekdajší veliteľ UČK Ramush Haradinaj na Facebooku piatkovú raziu komentoval slovami, že na podobné zásahy nie je dôvod. Všetci zúčastnení budú totiž podľa neho spolupracovať pri výkone spravodlivosti dobrovoľne.Predstaviteľ združenia veteránov UČK Faton Klinaku novinárom povedal, že do priestorov tejto inštitúcie v Prištine vtrhli policajti hovoriaci rôznymi jazykmi, medzi nimi aj príslušníci kosovskej polície.EULEX sa k policajnej razii dosiaľ oficiálne nevyjadrila.Armáda UČK bola zložená z etnických Albáncov bojujúcich počas vojny v Kosove v rokoch 1997-1999 proti srbským vojskám s cieľom dosiahnuť nezávislosť Kosova od Srbska.Kosovo, bývalá srbská provincia obývaná prevažne Albáncami, vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť od Srbska. Jeho suverenitu uznali USA a väčšina štátov EÚ. Srbsko ani jeho spojenec Rusko k takémuto kroku nepristúpili, pričom vzťahy medzi Belehradom a Prištinou sú stále napäté. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členov EÚ — Slovensko, Španielsko, Grécko, Cyprus a Rumunsko.