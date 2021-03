Poverenie zostaviť novú vládu Kosova dostal Albin Kurti

Na archívnej snímke Hashim Thaci 13. júla 2020 v Haagu. Foto: TASR/AP

Priština 22. marca (TASR) - Novú kosovskú vládu bude zostavovať ľavicový politik a bývalý ľudskoprávny aktivista Albin Kurti. Poverenie mu v pondelok odovzdal úradujúci prezident Glauk Konjufca. Podľa agentúry DPA to oznámila prezidentská kancelária.Niekoľko hodín pred tým sa konalo ustanovujúce zasadnutie parlamentu, ktorý vzišiel z predčasných volieb konaných 14. februára.Kurtiho nacionalistická sociálnodemokratická strana Sebaurčenie (Vetëvendosje) získala vo voľbách 58 z celkovo 120 poslaneckých mandátov. Vďaka dohode so zástupcami niekoľkých menšín subjektov má Kurtiho strana v parlamente absolútnu väčšinu.Albin Kurti bol predsedom kosovskej vlády aj od februára do júna roku 2020. Jeho mandát sa skončil, keď konzervatívna Demokratická liga Kosova (LDK) vystúpila z vládnej koalície a spojila sa s inými stranami.Kurti sa preslávil ako aktivista za občianske práva a spolu so svojou stranou viedol kampaň proti dočasnej civilnej správe, ktorá v Kosove pod dohľadom OSN pôsobila v rokoch 1999-2008.Konjufca, ktorý tiež patrí do Kurtiho strany, bol v pondelok zvolený za predsedu parlamentu, čím súčasne dočasne prebral aj funkciu prezidenta.Táto funkcia je neobsadená po tom, ako sa jej vzdal Hashim Thaci, aby pred Osobitným súdom pre Kosovo (KSC) sídliacim v Haagu čelil obvineniam z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti vrátane vraždy, mučenia, nezákonného zadržiavania, núteného zmiznutia a prenasledovania spáchaných v rokoch 1998 až 1999. Thaci trvá na tom, že je nevinný.Thaci bol vodcom povstaleckej Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK), ozbrojenej organizácie etnických Albáncov, ktorá v rokoch 1998 a 1999 bojovala vo vojne v Kosove za nezávislosť od Srbska. Spoluzakladateľom UCK bol aj Veseli.Thaciho doteraz na poste hlavy štátu zastupovala Vjosa Osmaniová, ktorá do jeho demisie predsedala parlamentu. Očakáva sa, že nový parlament ju teraz zvolí za prezidentku.