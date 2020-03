Kosovo: Premiér sa sporí s prezidentom o zákaze vychádzania

Priština 24. marca (TASR) - Politici v Kosove sa sporia o opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu. Kým vláda v pondelok vyhlásila zákaz vychádzania, prezident tvrdí, že občania ho nemusia rešpektovať. Správu priniesla agentúra AFP.



Novozvolená ľavicová vláda zaviedla zákaz vychádzania od ôsmej večer v pondelok. Ľudí zároveň požiadala, aby nevychádzali von od desiatej rána do štvrtej popoludní.



Podľa prezidenta Hashima Thaciho je zákaz vychádzania protiústavný a vláda ho môže vyhlásiť iba v stave núdze.



"Ľudia nie sú povinní rešpektovať toto rozhodnutie. Polícia ani bezpečnostné zložky by ho nemali vynucovať," povedal prezident, ktorý má v krajine najmä reprezentatívnu funkciu.



Kosovský premiér Albin Kurti sa vyhláseniu stavu núdze bráni, pretože časť moci by prešla práve do rúk prezidenta - Thaciho. Minulý týždeň dokonca odvolal ministra vnútra Agima Velia, zo strany koaličného partnera, ktorý s Kurtim v tejto otázky nesúhlasil.



Veliova strana Demokratická liga Kosova (LDK) z tohto dôvodu iniciovala hlasovanie o nedôvere vláde, ktoré Kurtiho čaká v sobotu.



Kurti sa pozície premiéra ujal iba pred dvomi mesiacmi.



K ukončeniu bojov medzi Kurtim a Thacim už oboch rivalov vyzvali veľvyslanectvá Spojených štátov, Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska. V spoločnom vyhlásení veľvyslanectvá uviedli, že Kosovo by malo postaviť boj proti vírusu na prvé miesto.



Kosovo dosiaľ potvrdilo 60 prípadov nákazy koronavírusom.