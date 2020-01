Kosovský prezident nominoval za nového premiéra Albina Kurtiho

Priština 20. januára (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci nominoval v pondelok za nového premiéra Albina Kurtiho. Urobil tak viac ako tri mesiace po parlamentných voľbách v krajine, v ktorých žiadna z politických strán nezískala absolútnu väčšinu. Informovala o tom agentúra AP.



Kurti je lídrom ľavicovej nacionalistickej strany Sebaurčenie (Vetëvendosje; LVV), ktorá v predčasných parlamentných voľbách získala 29 z 120 kresiel v kosovskom parlamente. Druhá vo voľbách zo 6. októbra skončila konzervatívna stredopravá Demokratická liga Kosova (LDK).



Doposiaľ sa im však nepodarilo dohodnúť na vytvorení vládnej koalície. Predmetom ich sporu totiž je to, kto sa stane nasledujúcim kosovským prezidentom, a to i napriek tomu, že Thaci bude post hlavy štátu zastávať až do roku 2021. Jednou z úloh prezidenta totiž bude aj vymenovanie nového premiéra.



Kurti uviedol, že obe politické strany sa stále nedohodli, ale sú pripravené uskutočniť "ďalšie rozhovory s cieľom nájsť alternatívu prijateľnú pre obe strany".



Kurti bude musieť nový vládny kabinet predstaviť do 15 dní a následne sa s ním uchádzať o podporu parlamentu. Kosovská ústava určuje, že súčasťou novej vlády musia byť aj zástupcovia srbskej menšiny.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Uznáva ju 116 krajín sveta vrátane 23 z 28 členských štátov Európskej únie. Nezávislosť Kosova však odmietajú uznať mnohé krajiny vrátane Srbska a Slovenska.