Pri potýčkach v Kosove utrpelo zranenia desať kosovských Srbov

Snímka z potýčok medzi políciou a kosovskými Srbmi na severe Kosova, 13. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Priština 14. októbra (TASR) – Prinajmenšom desať kosovských Srbov a desať policajtov utrpelo v stredu zranenia pri vzájomných potýčkach. K tým došlo v oblasti na severe Kosova, ktorú obýva srbská menšina.Kosovská polícia tam zasahovala proti domnelým pašerákom a následne sa dostala do potýčok s davom miestnych obyvateľov, ktorých sa pokúšala rozohnať slzotvorným plynom, uvádza agentúra Rueters.Podľa vyjadrenia kosovskej polície kládli v meste Mitrovica miestni obyvatelia policajtom odpor, a to strelnými zbraňami aj granátmi. Blokovali tiež cesty. Polícia zareagovala použitím slzotvorného plynu a omračujúcich granátov.Kosovskí Srbi z násilností obvinili políciu, ktorá podľa ich slov na demonštrantov zaútočila, píše agentúra DPA.Kosovský minister vnútra Xhelal Sfečla (vysl. Dželal) na tlačovej konferencii v Prištine uviedol, že policajná operácia nebola zameraná. Dodal, že väčšina zo zadržaných aj hľadaných osôb sú kosovskí Albánci.Podľa polície prebehli razie v metropole Priština, ako aj v spomínanej Mitrovici a tiež v meste Peja (v srbčine: Peč). Zadržaných bolo osem ľudí, zatiaľ čo ďalších desať je stále hľadaných.Srbská štátna televízia odvysielala zábery zo severnej časti Mitrovice, ktoré zachytávali ľudí utekajúcich pred slzotvorným plynom a tiež jedno horiace auto. K obdobným potýčkam došlo aj v neďalekom meste Zvečan, uvádza Reuters.Srbský prezident Aleksandar Vučič okamžite po incidentoch vycestoval spoločne s tromi ministrami do srbského pohraničného mesta Raška, kde sa stretol so Srbmi zo severného Kosova a snažil sa ich ubezpečiť, že Belehrad ich podporuje. Srbská premiérka Ana Brnabičová vyzvala medzinárodné spoločenstvo vrátane medzinárodnej misie pod velením NATO v Kosove na urýchlenú reakciu, pričom situáciu v Mitrovici označila zaKosovský premiér Albin Kurti, naopak, kosovských Srbov vyzval, aby sa nedali nachytať niektorými srbskými médiami, ktoré sa podľa jeho slov snažia spolitizovať ochranu pred zločinom, korupciou a pašerákmi a spraviť z týchto tém etnický problém.Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell vyzval na okamžité ukončenie násilia a dodal, že všetky spory je potrebné riešiť dialógom, ktorý medzi Prištinou a Belehradom sprostredkúva Únia. "Jednostranné a nekoordinované akcie, ktoré ohrozujú stabilitu, sú neprijateľné," napísal Borrell na Twitteri.Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008 – deväť rokov po tom, ako NATO uskutočnilo 78 dní trvajúcu operáciu spočívajúcu v náletoch na ciele v Srbsku, čím chceli spojenci zastaviť perzekúcie etnických Albáncov v Kosove.Veľká časť západných krajín uznala nezávislosť Kosova, ale Srbsko a jeho spojenci Rusko a Čína tak odmietajú urobiť. Uznania sa Priština zatiaľ nedočkala ani od piatich členov EÚ – Slovenska, Španielska, Grécka, Cypru a Rumunska.EÚ od roku 2011 iniciuje rozhovory zamerané na normalizácie vzťahov Prištiny s Belehradom. V rámci nich už obe strany dospeli k viac ako 30 dohodám, z ktorých väčšina sa však dodržiava len slabo alebo vôbec, píše agentúra AP.