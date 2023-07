Kosovo prijme opatrenia na zníženie napätia na severe

Priština 12. júla (TASR) - Kosovo zníži počet policajtov nasadených na severe svojho územia a príjme ďalšie opatrenia na zníženie napätia v oblasti, kde nedávno vypukli nepokoje medzi Albáncami a etnickými Srbmi. Oznámila to v utorok kosovská vláda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Násilie na severe Kosova, kde žije 50.000 Srbov, ktorí tam tvoria väčšinu, vypukli v máji po tom, čo sa úradu ujali starostovia albánskej národnosti. Urobili tak po voľbách, ktoré bojkotovali Srbi žiadajúci naplnenie dohody o väčšej autonómii.



Pri potýčkach so Srbmi počas protestov utrpelo v máji zranenia 93 vojakov mierovej misie pod vedením NATO. Podľa miestnych lekárov zranenia utrpelo aj 52 Srbov.



Vo vyhlásení vydanom v utorok večer kosovská vláda deklarovala, že neprijme nijaké kroky, ktoré by situáciu na severe vystupňovali. "To zahŕňa aj okamžité zníženie prítomnosti polície o 25 percent v okolí budov samospráv," uviedla vláda.



Očakáva sa, že počet nasadených policajtov sa v koordinácii s NATO a policajnou misiou EULEX Európskej únie bude ďalej znižovať. Vláda zároveň uviedla, že zorganizuje po "letnej sezóne" nové voľby.



Spojené štáty a Európska únia vinia z napätia na severe Kosova predovšetkým národniarskeho premiéra Albina Kurtiho. EÚ už preto prijala kroky cielené na Prištinu, ktoré zahŕňajú napríklad pozastavenie veľkej časti hospodárskej pomoci. Brusel varoval, že príjme aj ďalšie opatrenia, ak Kurti nepodnikne kroky na zníženie napätia.