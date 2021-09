Kosovo prijme evakuantov z Afganistanu, ktorí neprešli previerkami

Washington 5. septembra (TASR) - Kosovo súhlasilo s prijatím ľudí evakuovaných z Afganistanu, ktorí neprešli úvodnými previerkami. Budú môcť zostať v Kosove jeden rok. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa.



Podľa AP ide o prvé odhalenie toho, čo USA zamýšľajú urobiť s Afgancami alebo inými evakuovanými ľuďmi, ktorí nedokázali prejsť počiatočnými kolami previerok alebo ktorých prípady si vyžadujú ďalšie spracovanie.



Americké veľvyslanectvo v Kosove vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že dohoda neznamená, že Kosovo prijme evakuantov, ktorí sú považovaní za nespôsobilých na prijatie do USA. "Niektorí žiadatelia sú stále v procese získavania potrebných dokumentov a poskytovania všetkých informácií potrebných na to, aby podľa amerického zákona spĺňali podmienky na okamžitý vstup," uvádza sa vo vyhlásení veľvyslanectva.



Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa Spojené štáty použijú svoju základňu v Kosove - Camp Bondsteel - na ďalšie preverovanie a spracovanie prípadov evakuovaných osôb určených na presídlenie do USA. V blízkej lokalite majú byť zas pod vedením NATO dočasne ubytovaní evakuanti smerujúci do iných krajín NATO.



Väčšina kosovského obyvateľstva sú moslimovia podobne ako Afganci, podľa ústavy je však Kosovo sekulárny štát, dodala AP.



Situácia v Afganistane sa zhoršila po tom, čo americký prezident Joe Biden v apríli oznámil svoje rozhodnutie ukončiť operácie v krajine. Hnutie Taliban urýchlene spustilo rozsiahlu útočnú operáciu a 15. augusta vstúpilo do Kábulu bez toho, aby narazilo na odpor. Metropolu ovládlo v priebehu niekoľkých hodín. Prezident Afganistanu Ašraf Ghaní vzápätí svoju vlasť opustil. Mnoho krajín evakuovalo svojich občanov a zamestnancov ambasád. Taliban prevzal kontrolu nad územím krajiny a nariadil všetkým zahraničným silám odísť do 31. augusta. Minútu pred polnocou z 30. na 31. augusta miestneho času odštartovalo z medzinárodného letiska v afganskej metropole Kábul posledné americké lietadlo.