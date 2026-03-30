Pondelok 30. marec 2026
Kosovo schválilo vyslanie vojakov do Pásma Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Priština 30. marca (TASR) - Kosovo v pondelok schválilo vyslanie vojakov do Pásma Gazy v rámci medzinárodných bezpečnostných síl, ktorých pôsobenie tam plánuje iniciatíva vedená Spojenými štátmi po vlaňajšom prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamas. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Vojakov do Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) prisľúbilo viacero krajín vrátane Indonézie, Kazachstanu, Maroka a Albánska. Ich cieľom bude udržiavať mier a podporovať dočasnú správu Gazy na základe plánu tzv. Rady mieru prezidenta Donalda Trumpa.

Kosovské ministerstvo obrany rozhodlo o vyslaní vojenských jednotiek do Gazy na základe decembrovej pozvánky od USA, vyplýva z vyjadrení predstaviteľov na pondelkovom zasadnutí vlády vysielanom v televízii.

„Sme pripravení podieľať sa a pomôcť obyvateľom Gazy, pretože my sami sme boli a sme príjemcami medzinárodných síl od roku 1999,“ povedal kosovský premiér Albin Kurti. Vláda v Prištine nespresnila, koľko vojakov by malo ísť do Gazy.
