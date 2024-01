Kosovo si pripomína 25 rokov od masakry v Račaku

Račak 15. januára (TASR) - Stovky obyvateľov Kosova sa v pondelok zišli v dedine Račak (po albánsky: Reçak) na juhu krajiny, aby si pripomenuli 25. výročie masovej vraždy 45 etnických Albáncov srbskými bezpečnostnými jednotkami. Informovala o tom agentúra AP, ktorá doplnila, že táto tragédia podstatným spôsobom - ako casus belli - prispela k rozhodnutiu Severoatlantickej aliancie (NATO) pre operáciu Spojenecká sila spočívajúcu v bombardovaním srbských cieľov.



Cieľom tejto medzinárodnej intervencie bolo ukončenie vojny v Kosove v rokoch 1998-99.



V čase vojny bolo Kosovo provinciou Srbska a pri zásahoch srbských vládnych síl tam prišlo o život približne 13.000 ľudí, väčšinou etnických Albáncov. Po vojne až do roku 2008, keď Kosovo vyhlásilo nezávislosť, spravovala toto územie Organizácia Spojených národov. Vyhlásenie nezávislosti Kosova vláda v Belehrade stále neuznala.



Na pietnej spomienke v Račaku sa v pondelok zúčastnila kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová, premiér Albin Kurti a predseda parlamentu Glauk Konjufca.



Prítomný bol aj bývalý americký diplomat William Walker, ktorý v čase tragédie viedol misiu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), poverenú dohliadať na dohodu o prímerí.



Ako pripomína AP, že fakt, že Walker na opis zabíjania v Račaku použil slovo masaker, pripravil pôdu pre 78 dní trvajúcu operáciu jednotiek NATO, ktorá ukončila vojnu v Kosove. Walkera v Kosove uctievajú ako hrdinu, dodala agentúra.



Vláda vtedajšieho srbského prezidenta Slobodana Miloševiča v súvislosti s prípadom Račak tvrdila, že obeťami boli príslušníkmi povstaleckej Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK), ktorí boli zabití v boji so srbskými bezpečnostnými silami.



Prezidentka Osmaniová v pondelok udalosti spred 25 rokov označila za jeden z najstrašnejších masakrov spáchaných Miloševičovým režimom, ktorý opäť ukázal, že zámerom srbského vedenia bolo páchať zločiny proti ľudskosti a genocídu na ľude Kosova.



Premiér Kurti vo svojom prejave odsúdil úradujúceho srbského prezidenta Aleksandara Vučiča za to, že ani ako Miloševičov minister informácií a ani ako súčasný prezident Srbska neuznal zodpovednosť a neospravedlnil sa za masaker v Račaku.



Vzťahy medzi oboma susednými krajinami zostávajú napäté a z času na čas prerastú do krízy - aj v septembri 2023 si prestrelka medzi približne 30 srbskými ozbrojencami a políciou v severnom Kosove vyžiadala smrť jedného dôstojníka a troch ozbrojencov.