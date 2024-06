Kosovo si pripomína 25. výročie stiahnutia srbských vojsk

Prištine 10. júna (TASR) - Kosovo si v pondelok pripomína 25. výročie stiahnutia srbských vojsk po 78-dňovom bombardovaní zo strany Severoatlantickej aliancie (NATO). Na spomienkových podujatiach v Prištine sa zúčastnili britský expremiér Tony Blair, bývalý predseda talianskej vlády Massimo D’Alema a albánsky premiér Edi Rama. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Separatisti z Kosovskej oslobodzovacej armády v rokoch 1998 a 1999 bojovali so srbskými silami vo vtedajšej provincii Kosovo. Vojna si vyžiadala približne 13.000 obetí, najmä etnických Albáncov, a ďalších asi milión osôb v obave pred etnickými čistkami opustilo svoje domovy. Srbské sily sa stiahli po bombardovaní zo strany NATO a na území Kosova bola následne zriadená mierová misia NATO v Kosove (KFOR).



"Boj za Kosovo nebol len za Kosovo, ale za nás všetkých, vrátane našej krajiny, ktorí veríme, že za slobodu a spravodlivosť sa oplatí postaviť a v prípade potreby za nich bojovať," povedal v Prištine Blair, ktorý bol v čase vojny v Kosove britským premiérom.



"Ak by sme dovolili, aby Kosovo a jeho obyvatelia boli naďalej brutálne týraní, aby im boli odňaté ich práva a ukradnutá ich budúcnosť, naša vlastná budúcnosť v krajinách, ako je tá moja, by zoslabla," dodal britský expremiér v prejave na pôde kosovského parlamentu.



Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy aj v súčasnosti. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov, z ktorých je väčšina lojálnych Belehradu a odmieta rozhodnutia Prištiny.