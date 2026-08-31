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Kosovské strany dosiahli dohodu o voľbe prezidenta
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad ju však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu.
Autor TASR
Priština 31. augusta (TASR) - Kosovská strana Sebaurčenie (Vetëvendosje) úradujúceho premiéra Albina Kurtiho a opozičná Demokratická liga Kosova (LDK) sa v pondelok dohodli, že podporia voľbu nového prezidenta. Tento krok by podľa agentúry Reuters mohol ukončiť takmer dva roky trvajúcu patovú situáciu, píše TASR.
Navrhovaným kandidátom na prezidenta je 51-ročný Bekim Sejdiu, profesor práva na Univerzite v Prištine, ktorý v minulosti pôsobil ako kosovský veľvyslanec v Turecku a generálny konzul v New Yorku.
„Dúfame a veríme, že Kosovská republika, tak ako to už v minulosti často urobila, opäť nájde spôsob, ako napredovať a čeliť veľkým výzvam, ktoré nás čakajú,“ povedal Sejdiu po oznámení spomínanej dohody.
Kurtiho strana zvíťazila v júnových predčasných voľbách a na zostavenie vlády potrebuje len niekoľko hlasov od menšinových strán. V parlamente však nemá dvojtretinovú väčšinu, ktorá je potrebná na zvolenie prezidenta.
Sebaurčenie a LDK môžu spolu zabezpečiť viac než 80 hlasov potrebných na zvolenie prezidenta. Kurtiho strana má v 120-člennom parlamente 58 mandátov, zatiaľ čo LDK, ktorá skončila vo voľbách na treťom mieste, ich má 18.
Spomínané predčasné voľby - tretie za menej než 18 mesiacov - sa konali po tom, ako Kurtiho strana po decembrových voľbách, v ktorých zvíťazila, sa nedokázala dohodnúť s ostatnými stranami na prezidentskom kandidátovi. Patová situácia viedla v apríli k rozpusteniu parlamentu.
Reuters informuje že nie je jasné, kedy sa poslanci zídu, aby si zvolili predsedu parlamentu, schválili novú vládu a hlasovali vo voľbe prezidenta.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad ju však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Nezávislosť Kosova neuznávajú ani Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie. Je preto jediným západobalkánskym štátom, ktorý nemá štatút kandidátskej krajiny EÚ.
Navrhovaným kandidátom na prezidenta je 51-ročný Bekim Sejdiu, profesor práva na Univerzite v Prištine, ktorý v minulosti pôsobil ako kosovský veľvyslanec v Turecku a generálny konzul v New Yorku.
„Dúfame a veríme, že Kosovská republika, tak ako to už v minulosti často urobila, opäť nájde spôsob, ako napredovať a čeliť veľkým výzvam, ktoré nás čakajú,“ povedal Sejdiu po oznámení spomínanej dohody.
Kurtiho strana zvíťazila v júnových predčasných voľbách a na zostavenie vlády potrebuje len niekoľko hlasov od menšinových strán. V parlamente však nemá dvojtretinovú väčšinu, ktorá je potrebná na zvolenie prezidenta.
Sebaurčenie a LDK môžu spolu zabezpečiť viac než 80 hlasov potrebných na zvolenie prezidenta. Kurtiho strana má v 120-člennom parlamente 58 mandátov, zatiaľ čo LDK, ktorá skončila vo voľbách na treťom mieste, ich má 18.
Spomínané predčasné voľby - tretie za menej než 18 mesiacov - sa konali po tom, ako Kurtiho strana po decembrových voľbách, v ktorých zvíťazila, sa nedokázala dohodnúť s ostatnými stranami na prezidentskom kandidátovi. Patová situácia viedla v apríli k rozpusteniu parlamentu.
Reuters informuje že nie je jasné, kedy sa poslanci zídu, aby si zvolili predsedu parlamentu, schválili novú vládu a hlasovali vo voľbe prezidenta.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad ju však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Nezávislosť Kosova neuznávajú ani Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie. Je preto jediným západobalkánskym štátom, ktorý nemá štatút kandidátskej krajiny EÚ.