Kosovo suspendovalo policajného veliteľa, ktorý sa vzoprel nariadeniam

Priština 3. novembra (TASR) - Kosovský minister vnútra Xhelal Sfečla vo štvrtok oznámil, že suspendoval policajného veliteľa, ktorý odmietol plniť nariadenie kosovských úradov o výmene starých poznávacích značiek na autách za kosovské. Informovala o tom agentúra Reuters monitorovaná agentúrou TASR.



"Odmietnutie implementovať legitímne rozhodnutia inštitúcií Kosovskej republiky je predovšetkým vážnym narušením bezpečnosti a stability našej krajiny," vysvetlil minister Sfečla.



Napätie medzi Srbskom a jeho bývalou odštiepeneckou provinciou Kosovo sa tento rok obnovilo po tom, ako Priština avizovala zákon, podľa ktorého musia Srbi vymeniť staré poznávacie značky - spred vojny v rokoch 1998-99, ktorá viedla k nezávislosti - za nové, vydávané kosovskými úradmi.



Kosovská vláda uviedla, že do 21. novembra bude srbských vodičov áut na ich novú povinnosť len upozorňovať. Po tomto termíne začne udeľovať pokuty. Od konca januára už budú môcť jazdiť len vozidlá s novými značkami a po 21. apríli 2023 už bude odporcom tohto nariadenia hroziť konfiškácia vozidiel.



Hlavní podporovatelia Kosova - Spojené štáty a Európska únia - naliehali na premiéra Albina Kurtiho, aby odložil zavedenie nariadenia o autoznačkách o ďalších desať mesiacov. Kurti to však odmietol.



Nenad Djurič, suspendovaný veliteľ polície zodpovedný za severnú časť Kosova, kde žije približne 50.000 etnických Srbov, vyhlásil, že jeho podriadení nebudú vymáhať zákon o evidenčných číslach, pretože je politický a namierený príslušníkom jeho - srbského - etnika.



Srbsko neuznáva nezávislosť, ktorú Kosovo vyhlásilo v roku 2008, a Srbi žujúci na severe tejto bývalej srbskej provincie považujú za svoje hlavné mesto Belehrad, nie Prištinu.



Kosovo aj Srbsko chcú vstúpiť do Európskej únie, ktorá podmieňuje pokrok v tomto smere normalizáciou ich vzájomných vzťahov.