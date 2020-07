Thaci je v Haagu na vypočúvanie pre obvinenia z vojnových zločinov

Haag 13. júla (TASR) – Kosovský prezident Hashim Thaci dnes dorazil do holandského mesta Haag, aby ho vypočúvali medzinárodní prokurátori pre obvinenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. O svojej úlohe počas boja Kosovčanov o nezávislosť povedal, že „nikto nemôže prepísať dejiny", informovala agentúra AFP.



„Pre môjho syna, moju rodinu, mojich ľudí a moju krajinu som pripravený čeliť tejto novej výzve a uspieť," povedal Thaci novinárom. „Nikto nemôže prepísať dejiny. To je cena slobody," dodal.



„Verím v dosiahnutie mieru prostredníctvom zmierenia a spravodlivosti. Som zástancom dialógu a vzťahov so všetkými národmi," povedal Thaci pred vstupom do budovy súdu.



Osobitný súd pre Kosovo v Haagu, ktorý sa zaoberá povstaním Kosova proti srbskej vláde z rokov 1998-99, koncom júna obvinil Thaciho, bývalého predsedu parlamentu Kadriho Veseliho a ďalších z vraždy, núteného zmiznutia, prenasledovania a mučenia. Thaci aj Veseli, ktorí slúžili ako vrchní velitelia bývalej Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK), tieto obvinenia odmietajú.



Obvinenia vznesené voči Thacimu a Veselimu nie sú konečné a súd bude teraz niekoľko mesiacov rozhodovať, či sú dostatočne podložené na spustenie súdneho procesu.



Snahy o vyšetrenie údajných zločinov UČK priamo v Kosove boli dosiaľ marené rozsiahlym zastrašovaním.



Thaci prisľúbil, že ak Osobitný súd pre Kosovo potvrdí obžalobu z vojnových zločinov, odstúpi okamžite z funkcie.



Vojna v Kosove si vyžiadala vyše 10 000 mŕtvych a ďalších 1641 ľudí je stále nezvestných. Konflikt sa skončil po 78-dňovom bombardovaní Srbska silami NATO. Srbsko nezávislosť Kosova stále neuznalo.