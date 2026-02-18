< sekcia Zahraničie
Kosovo: Tisíce ľudí protestovali proti súdu s bývalými vodcami UCK
Všetci sú obvinení z prenasledovania, vrážd, mučenia a nútených zmiznutí ľudí počas i krátko po povstaní v rokoch 1998 – 1999.
Autor TASR
Priština 18. februára (TASR) - Tisícky ľudí sa zhromaždili v utorok v Prištine s transparentmi na protest proti súdnemu procesu s bývalými vodcami tzv. Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK). Obvineným z vojnových zločinov, ku ktorým došlo počas vojny za nezávislosť v rokoch 1998 – 1999, je v tomto procese aj kosovský exprezident Hashim Thaci, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Thaci, ako aj bývalí predsedovia parlamentu Jakup Krasniqi a Kadri Veseli i bývalý zákonodarca Rexhep Selimi boli zadržaní ešte v roku 2020 a postavení pred špeciálny súd pre vojnové zločiny v Kosove so sídlom v Haagu.
Všetci sú obvinení z prenasledovania, vrážd, mučenia a nútených zmiznutí ľudí počas i krátko po povstaní v rokoch 1998 – 1999. Thaci i ďalší traja bývalí velitelia UCK všetky obvinenia popierajú.
Súd si tento týždeň vypočuje záverečné argumenty v procese, kým konečný verdikt vynesie do troch mesiacov. Prokurátori požadujú pre každého z obvinených väzenský trest vo výške 45 rokov.
Mnohí protestujúci mali na sebe uniformy UCK, iní mávali jej vlajkami, ako aj zástavami Kosova a Albánska. Podporovatelia držali transparenty s nápisom „Sloboda má meno“ a fotografie Thaciho a ďalších s nápisom „Hrdinovia vojny a mieru“.
Päťdesiatsedemročný Thaci pôsobil v rokoch 2008 až 2020 postupne ako premiér, minister zahraničných vecí a nakoniec prezident nezávislého Kosova.
Predpokladá sa, že počas vlny povstaní koncom 90. rokov - v čase, keď bolo Kosovo oficiálne ešte južnou provinciou Srbska za vlády vtedajšieho nacionalistického prezidenta Slobodana Miloševiča, zomrelo viac než 13.000 ľudí, z ktorých väčšina boli kosovskí Albánci, píše Reuters.
Špecializovaný súd pre Kosovo, v rámci ktorého pracujú medzinárodní sudcovia a právnici, bol zriadený v roku 2015 na riešenie prípadov vojnových zločinov spáchaných bývalými gerilami UCK. Tribunál pre vojnové zločiny bol zriadený mimo Kosova kvôli obavám zo zastrašovania svedkov, keďže bývalých vodcov UCK mnohí v Kosove považujú za hrdinov národného oslobodenia.
Jednostranne vyhlásená nezávislosť Kosova stále nie je uznaná všetkými krajinami. Spomedzi krajín Európskej únie (EÚ) ho neuznáva Slovensko, Španielsko, Rumunsko, Cyprus a Grécko.
