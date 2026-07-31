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V Prištine sa začal proces v prípade masakry v Račaku
Srbsko nikdy nepriznalo, že v Račaku došlo k masakru, a naďalej tvrdí, že zabití boli ozbrojení povstalci.
Autor TASR
Priština 31. júla (TASR) - Súdny proces v prípade masakry v dedine Račak, jedného z najhorších vojnových zločinov počas konfliktu v Kosove v 90. rokoch, sa začal v piatok v kosovskom hlavnom meste Priština. Dovedna 21 srbských predstaviteľov je obvinených z vrážd, ktoré v tom čase podnietili intervenciu Severoatlantickej aliancie (NATO). Súdia ich v neprítomnosti, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Zabíjanie v dedine Račak (v albánčine Recak) na juhu Kosova v januári 1999 vyvolalo vlnu medzinárodného pobúrenia po tom, ako boli srbské jednotky obvinené zo zavraždenia 42 tamojších civilistov.
Tento incident bol napokon jedným z hlavných dôvodov bombardovania vtedajšej Juhoslávie zo strany NATO pod vedením USA, ktoré ukončilo konflikt medzi Srbskom a etnickými albánskymi povstalcami usilujúcimi sa o nezávislosť.
Srbskí predstavitelia vrátane súčasného prezidenta krajiny Aleksandra Vučiča opakovane popreli, že by k masakre došlo. Tvrdia, že zabití ľudia boli bojovníkmi vtedajšej tzv. Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK).
Predsedajúca sudkyňa Violeta Namaniová-Hajraová otvorila proces poukázaním na neprítomnosť obžalovaných a uviedla, že konanie bude pokračovať aj bez toho, aby sa vyjadrili k svojej vine či nevine. Prokurátor Ilir Morina prečítal zhrnutie obžaloby a dodal, že na mužov bol vydaný aj medzinárodný zatykač.
Obvinení sú z vrážd, mučenia, neľudského zaobchádzania, ničenia majetku a deportácií civilistov do Albánska. Medzi obvinenými sú bývalý šéf polície Obrad Stevanovič, šéf tajnej služby Radomir Markovič či bývalý veliteľ policajných špeciálnych jednotiek Goran Radosavljevič. Súd ich už predtým vyzval, aby sa „dostavili a vzdali“ úradom v Kosove, no nikto z nich tak doposiaľ neurobil.
Z obžaloby, do ktorej nahliadla agentúra AFP, vyplýva, že títo muži sa podieľali na plánovaní alebo vykonaní útoku, ktorý zahŕňal ostreľovanie dediny. K tomu došlo ešte predtým ako do nej vstúpili srbské sily a začali prehľadávať domy. Obžaloba tiež tvrdí, že obete boli „neozbrojené“ a „popravené z bezprostrednej blízkosti“.
„K zabíjaniu nedošlo v boji, ale išlo o úmyselné, plánované a systematické popravy, čo jasne poukazuje na kriminálnu povahu celej operácie,“ uvádza sa v rozsiahlom dokumente.
Srbsko nikdy nepriznalo, že v Račaku došlo k masakru, a naďalej tvrdí, že zabití boli ozbrojení povstalci, pripomína AFP. Udalosti sa však stali zlomovým bodom srbsko-kosovského konfliktu a viedli k úderom NATO na Srbsko, ktorému v tom čase vládol prezident Slobodan Milošević.
Začiatkom tohto roka úrady zatkli aj piatich kosovských Srbov pre ich podiel na tomto zabíjaní, pričom v ich prípade sa čaká na samostatný proces. Srbský úrad pre Kosovo tieto zatknutia v tom čase odsúdil a označil ich za súčasť „protisrbskej politiky“. Počas konfliktu v Kosove zahynulo viac ako 13.000 ľudí, väčšinu z nich tvorili etnickí Albánci.
Zabíjanie v dedine Račak (v albánčine Recak) na juhu Kosova v januári 1999 vyvolalo vlnu medzinárodného pobúrenia po tom, ako boli srbské jednotky obvinené zo zavraždenia 42 tamojších civilistov.
Tento incident bol napokon jedným z hlavných dôvodov bombardovania vtedajšej Juhoslávie zo strany NATO pod vedením USA, ktoré ukončilo konflikt medzi Srbskom a etnickými albánskymi povstalcami usilujúcimi sa o nezávislosť.
Srbskí predstavitelia vrátane súčasného prezidenta krajiny Aleksandra Vučiča opakovane popreli, že by k masakre došlo. Tvrdia, že zabití ľudia boli bojovníkmi vtedajšej tzv. Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK).
Predsedajúca sudkyňa Violeta Namaniová-Hajraová otvorila proces poukázaním na neprítomnosť obžalovaných a uviedla, že konanie bude pokračovať aj bez toho, aby sa vyjadrili k svojej vine či nevine. Prokurátor Ilir Morina prečítal zhrnutie obžaloby a dodal, že na mužov bol vydaný aj medzinárodný zatykač.
Obvinení sú z vrážd, mučenia, neľudského zaobchádzania, ničenia majetku a deportácií civilistov do Albánska. Medzi obvinenými sú bývalý šéf polície Obrad Stevanovič, šéf tajnej služby Radomir Markovič či bývalý veliteľ policajných špeciálnych jednotiek Goran Radosavljevič. Súd ich už predtým vyzval, aby sa „dostavili a vzdali“ úradom v Kosove, no nikto z nich tak doposiaľ neurobil.
Z obžaloby, do ktorej nahliadla agentúra AFP, vyplýva, že títo muži sa podieľali na plánovaní alebo vykonaní útoku, ktorý zahŕňal ostreľovanie dediny. K tomu došlo ešte predtým ako do nej vstúpili srbské sily a začali prehľadávať domy. Obžaloba tiež tvrdí, že obete boli „neozbrojené“ a „popravené z bezprostrednej blízkosti“.
„K zabíjaniu nedošlo v boji, ale išlo o úmyselné, plánované a systematické popravy, čo jasne poukazuje na kriminálnu povahu celej operácie,“ uvádza sa v rozsiahlom dokumente.
Srbsko nikdy nepriznalo, že v Račaku došlo k masakru, a naďalej tvrdí, že zabití boli ozbrojení povstalci, pripomína AFP. Udalosti sa však stali zlomovým bodom srbsko-kosovského konfliktu a viedli k úderom NATO na Srbsko, ktorému v tom čase vládol prezident Slobodan Milošević.
Začiatkom tohto roka úrady zatkli aj piatich kosovských Srbov pre ich podiel na tomto zabíjaní, pričom v ich prípade sa čaká na samostatný proces. Srbský úrad pre Kosovo tieto zatknutia v tom čase odsúdil a označil ich za súčasť „protisrbskej politiky“. Počas konfliktu v Kosove zahynulo viac ako 13.000 ľudí, väčšinu z nich tvorili etnickí Albánci.