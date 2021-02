Víťazom kosovských volieb je ľavicová opozičná strana Vetëvendosje

Priština 15. februára (TASR) - Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Kosove sa podľa predbežných výsledkov stala s výrazným náskokom ľavicová nacionalistická strana Vetëvendosje. Takýto vývoj ešte viac skomplikuje západné snahy o vyriešenie sporov so Srbskom, informovala agentúra Reuters.



Štátna volebná komisia po sčítaní vyše 95 percent hlasov v noci na pondelok oznámila, že strana Vetëvendosje (Sebaurčenie) viedla so ziskom takmer 48 percent hlasov. Ďalšia opozičná Demokratická strana Kosova (PDK), ktorá v minulosti dlho vládla, skončila druhá s vyše 17 percentami.



Dosiaľ vládnuca konzervatívna Demokratická liga Kosova (LDK) podľa týchto výsledkov obsadila tretie miesto s vyše 13 percentami hlasov, nasledovala Aliancia za budúcnosť Kosova (AAK), za ktorú hlasovalo takmer 7,5 percenta zúčastnených voličov.



Strana Vetëvendosje pod vedením Albina Kurtiho, ktorý bol vlani päť mesiacov premiérom, zvíťazila po prísľuboch boja proti korupcii a zotrvania v postoji, že v dialógu so Srbskou by Kosovo nemalo pristupovať na žiadne kompromisy.



"Hlavnou prioritou je spravodlivosť a tvorba pracovných miest," povedal Kurti novinárom v nedeľu večer. Uviedol tiež, že dialóg so Srbskom nebude patriť medzi jeho priority.



Na základe predbežných výsledkov nebude mať Vetëvendosje pravdepodobne väčšinu v 120-člennom parlamente a na vytvorenie vlády si bude musieť nájsť koaličného partnera. Podľa agentúry AFP jej však väčšinu môže zabezpečiť spojenie sa so stranami menšín, pre ktoré je vyhradených 20 kresiel, z nich polovica pre srbskú komunitu.