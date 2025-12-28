< sekcia Zahraničie
V Kosove zvíťazila vládnuca strana Sebaurčenie, ukazujú exit polly
Strana VV dostala približne 43,5 percenta hlasov, ukazuje exit poll televízie T7.
Autor TASR
Priština 28. decembra (TASR) – V Kosove sa v nedeľu konali druhé parlamentné voľby za 11 mesiacov. Víťazom je podľa exit pollov stredoľavá strana Sebaurčenie (VV) premiéra Albina Kurtiho, nie je však jasné, či bude mať dostatok kresiel na prelomenie patovej situácie v parlamente. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Strana VV dostala približne 43,5 percenta hlasov, ukazuje exit poll televízie T7. Nasledovali podľa neho Demokratická strana Kosova (PDK) so ziskom 23,6 percenta, Demokratická liga Kosova (LDK) s 15,9 percenta a Aliancia za budúcnosť Kosova (AAK) so 7,2 percenta hlasov.
Ak sa tieto výsledky potvrdia, VV získa o jedno kreslo viac v oproti voľbám z 9. februára, po ktorých sa jej nepodarilo zostaviť vládu. To viedlo k ostrým sporom a odkladom dôležitých hlasovaní v rozdelenom parlamente.
Iné prieskumné inštitúty hlásili po uzavretí volebných miestností lepšie prognózy pre túto stranu, ktoré by jej dávali vyhliadky na vládnutie bez koaličného partnera – ako po rozhodnom víťazstve spred štyroch rokov.
Kurti vládne v Kosove od roku 2021 s reformnou agendou, ktorá mala dosiaľ zmiešané výsledky, konštatovala DPA. Ďalšie nerozhodné hlasovanie by podľa agentúry AP ešte viac prehĺbilo krízu, v dôsledku ktorej Kosovo nemá schválený rozpočet na rok 2026, čo vzbudilo obavy o jeho už slabú ekonomiku.
Kurti vyzval 1,9 milióna voličov Kosova, aby mu dali ďalšiu šancu. Hlavnými témami predvolebnej kampane bola stabilita a bezpečnosť Kosova a jeho neustále ekonomické problémy.
Poslanci majú v marci zvoliť aj nového prezidenta, keďže mandát súčasnej prezidentky Vjosy Osmaniovej vyprší v apríli. Ak sa to nepodarí, budú sa musieť konať ďalšie predčasné voľby.
Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska. Ako samostatný štát ho uznalo viac ako 100 krajín. Srbsko, Rusko, Grécko, Španielsko či Slovenská republika ho neuznávajú.
Strana VV dostala približne 43,5 percenta hlasov, ukazuje exit poll televízie T7. Nasledovali podľa neho Demokratická strana Kosova (PDK) so ziskom 23,6 percenta, Demokratická liga Kosova (LDK) s 15,9 percenta a Aliancia za budúcnosť Kosova (AAK) so 7,2 percenta hlasov.
Ak sa tieto výsledky potvrdia, VV získa o jedno kreslo viac v oproti voľbám z 9. februára, po ktorých sa jej nepodarilo zostaviť vládu. To viedlo k ostrým sporom a odkladom dôležitých hlasovaní v rozdelenom parlamente.
Iné prieskumné inštitúty hlásili po uzavretí volebných miestností lepšie prognózy pre túto stranu, ktoré by jej dávali vyhliadky na vládnutie bez koaličného partnera – ako po rozhodnom víťazstve spred štyroch rokov.
Kurti vládne v Kosove od roku 2021 s reformnou agendou, ktorá mala dosiaľ zmiešané výsledky, konštatovala DPA. Ďalšie nerozhodné hlasovanie by podľa agentúry AP ešte viac prehĺbilo krízu, v dôsledku ktorej Kosovo nemá schválený rozpočet na rok 2026, čo vzbudilo obavy o jeho už slabú ekonomiku.
Kurti vyzval 1,9 milióna voličov Kosova, aby mu dali ďalšiu šancu. Hlavnými témami predvolebnej kampane bola stabilita a bezpečnosť Kosova a jeho neustále ekonomické problémy.
Poslanci majú v marci zvoliť aj nového prezidenta, keďže mandát súčasnej prezidentky Vjosy Osmaniovej vyprší v apríli. Ak sa to nepodarí, budú sa musieť konať ďalšie predčasné voľby.
Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska. Ako samostatný štát ho uznalo viac ako 100 krajín. Srbsko, Rusko, Grécko, Španielsko či Slovenská republika ho neuznávajú.