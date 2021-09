Vojaci misie NATO sa priblížili k hraničnému priechodu Jarinje

Priština/Belehrad 27. septembra (TASR) – Vojaci medzinárodnej misie pod velením NATO v Kosove (KFOR) sa v pondelok popoludní objavili v blízkosti administratívneho hraničného priechodu Jarinje, kde už vyše týždňa hliadkujú príslušníci špeciálnych jednotiek kosovskej polície. Informuje o tom spravodajský server Kosovo-online.com.



Podľa servera ide o amerických, poľských a kanadských vojakov misie KFOR. Kosovský premiér Albin Kurti v pondelok uviedol, že spolu s kosovským ministrom vnútra Xhelalom Sveclom mal stretnutie s velením misie KFOR a predmetom rozhovorov bola bezpečnostná situácia. Kurti však nemá informácie o tom, že sa misia chystá intervenovať na severe Kosova a nahradiť jednotky kosovskej polície, uviedli niektoré albánske médiá.



Zdroje KFOR-u pre spravodajský server Kosovo-online.com uviedli, že misia „pozorne sleduje" situáciu v celom Kosove, pričom je naďalej zameraná na každodenné vykonávanie svojho mandátu vyplývajúceho z Rezolúcie 1244 Bezpečnostnej rady OSN z roku 1999, teda na zaistenie ochrany a bezpečnosti i slobody pohybu pre všetky komunity žijúce v Kosove.



Misia KFOR zvýšila počet i trvanie rutinných hliadok v celom Kosove, napísal server.



Situácia na srbsko-kosovskej hranici je napätá už ôsmy deň: kosovskí Srbi protestujú proti zákazu vstupu áut so srbskými poznávacími značkami do Kosova, pričom cesty vedúce k hraničným priechodom Jarinje a Brnjak zatarasili kamiónmi. Priština informovala, že takýto zákaz zaviedla recipročne po tom, ako Srbsko odmietlo na svoje územie vpúšťať autá s kosovskými poznávacími značkami. To totiž podľa Srbska naznačovalo, že Kosovo je nezávislým štátom.



Kosovská vláda vyslala ešte v nedeľu do tejto oblasti – obývanej najmä etnickými Srbmi – obrnené vozidlá a špeciálnu policajnú jednotku, aby dohliadala na uplatňovanie nového zákazu.