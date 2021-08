Kosovo vyznamenalo zosnulého syna amerického prezidenta Joea Bidena

Priština 2. augusta (TASR) – Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová v nedeľu posmrtne udelila medailu synovi prezidenta USA Joea Bidena za jeho zásluhy pri budovaní justičného systému svojej krajiny. Medailu odovzdala na ceremoniáli, ktorý sa konal pred jej sídlom v Prištine, do rúk veľvyslanca USA v Kosove Philipa S. Kosnetta, informovali agentúry AP a Reuters.



Beau Biden, bývalý minister spravodlivosti amerického štátu Delaware, pôsobil v Kosove po vojne z rokov 1998-1999. V spolupráci s Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) tam pomáhal školiť miestnych prokurátorov a sudcov. Zomrel v roku 2015 na rakovinu mozgu ako 46-ročný.



"Beauova práca v Kosove bola úprimná; do tejto krajiny sa zamiloval," uviedol prezident Biden vo vopred nahratom videoposolstve. "Práci pre kosovský ľud bol preto taký oddaný, aby zaistil dôkladné vyšetrenie a profesionálne stíhanie vojnových zločinov," dodal.



"To, čo Spojené štáty a americký ľud urobili pre našu krajinu, pre našu slobodu, pre naše právo na existenciu, presahuje rámec akéhokoľvek partnerstva, ktoré je v súčasnosti vo svete známe. Vážený pán prezident, Kosovo je aj váš domov," povedala pri odovzdávaní medaily kosovská prezidentka.



V roku 2016 Joe Biden, ešte ako viceprezident USA, odhalil v Kosove svojmu synovi pamätník. Po Beauovi Bidenovi bola pomenovaná aj cesta vedúca do tábora Bondsteel, kde je umiestnených 700 amerických vojakov, ktorí stále pomáhajú udržiavať krehký mier v Kosove.



Kosovo vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska, ktoré ju však stále odmieta uznať a považuje ho za súčasť svojho územia. Kosovo ako nezávislý štát doteraz neuznalo ani päť členských krajín EÚ — Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.