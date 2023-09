Kosovo vyzvalo na sankcie voči Srbsku, skúma aj zapojenie Ruska

Priština 28. septembra (TASR) - Kosovo vyzvalo vo štvrtok na uvalenie medzinárodných sankcií na Srbsko. Krajinu viní z vojenskej podpory ozbrojencov, ktorí sa v nedeľu dostali do prestrelky s kosovskými policajtmi. Zároveň vyšetruje možnú účasť Ruska na incidente. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Vojenský arzenál, ktorý kosovské orgány údajne zhabali počas operácie proti ozbrojencom, tvorili zbrane zo Srbska, vyhlásil vo štvrtok kosovský premiér Albin Kurti.



Kosovský minister vnútra Xhelal Svečla zároveň pre agentúru AP uviedol, že ich vyšetrovatelia skúmajú dôkazy, ktoré s prestrelkou policajtov a ozbrojencov spájajú Rusko. Podľa neho sa našli ruské zbrane a ďalšie zariadenia či dokumenty, ktoré naznačujú účasť tohto srbského spojenca.



Na Západe sa podľa agentúry AP obávajú, že Rusko sa snaží prostredníctvom Srbska destabilizovať Balkán. Rusko po potýčkach podporilo Srbsko, Západ podľa neho zlyhal pri ochrane kosovských Srbov.



V nedeľu na severe Kosova ozbrojenci zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Počas obliehania kosovská polícia zastrelila troch z nich.



Ide o najvážnejší incident za niekoľko uplynulých rokov a Kosovo obviňuje Srbsko z podpory ozbrojencov. Srbský prezident Alexander Vučič odmieta, že by sa Srbsko akokoľvek zapojilo do potýčok. Troch zabitých ozbrojencov označili v Srbsku za hrdinov a v stredu tam úrady vyhlásili štátny smútok.



Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy už od konca 90. rokov, keď proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov.