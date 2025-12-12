< sekcia Zahraničie
Kosovo začalo prijímať ilegálnych migrantov deportovaných z USA
Vláda Kosova v júni súhlasila so žiadosťou Spojených štátov, aby prijímala deportovaných migrantov.
Autor TASR
Belehrad/Priština 12. decembra (TASR) - Kosovský premiér Albin Kurti v piatok oznámil, že jeho krajina začala prijímať ilegálnych migrantov deportovaných zo Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prijímame tých, ktorých Spojené štáty nechcú na svojom území,“ uviedol Kurti vo štvrtok večer s tým, že do Kosova už prišiel „jeden či dvaja migranti“.
Vláda Kosova v júni súhlasila so žiadosťou Spojených štátov, aby prijímala deportovaných migrantov. Priština vtedy uviedla, že ročne zatiaľ plánuje prijímať 50 deportovaných osôb.
Kosovo už uzavrelo podobnú dohodu s Dánskom a od roku 2027 by malo začať prijímať 300 väzňov z dánskych väzníc, za čo získa 210 miliónov eur. Vyjadrilo tiež záujem o prijímanie deportovaných z Británie.
Agentúra Reuters pripomína, že vláda prezidenta USA Donalda Trumpa hľadá na medzinárodnej scéne partnerov, ktorí by boli ochotní prijať deportované osoby z USA. Tým sa snaží naplniť svoje predvolebné sľuby a vyhostiť rekordné množstvo ilegálnych migrantov.
Vzťahy medzi Kosovom a USA sú navyše veľmi blízke, keďže Washington bol hlavným podporovateľom nezávislosti Kosova od Srbska v roku 2008. Nezávislosť Kosova s väčšinovým albánskym obyvateľstvom uznáva aj väčšina štátov EÚ s výnimkou Slovenska, Rumunska, Španielska, Rumunska a Cypru.
