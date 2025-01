Kosovo zavrelo ďalšie úrady spojené so Srbskom

Priština 15. januára (TASR) - Kosovské úrady v stredu podnikli raziu a zavreli desať obecných úradov v oblastiach obývaných etnickými Srbmi. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na kosovského ministra vnútra Xhelala Sveçlu. Srbsko to odsúdilo ako nebezpečnú eskaláciu iba niekoľko týždňov pred parlamentnými voľbami v Kosove, informuje TASR.



"Éra paralelných a zločineckých srbských obcí a inštitúcií v Kosovskej republike sa končí," napísal Sveçla na sieti Facebook, kde zverejnil aj miesta zatvorených inštitúcií vrátane srbskej pošty a daňových úradov. Jedna z nich sa nachádza aj v Prištine.



Kosovský minister pre miestnu samosprávu Elbert Krasniqi vo videu na Facebooku uviedol, že od stredy je 28 srbských obcí v Kosove a ich päť okresov "definitívne zrušených".



Podľa AFP ide o súčasť série operácií a právnych manévrov, cieľom ktorých je zrušenie tzv. paralelného systému sociálnych služieb a politických úradov podporovaných srbskou vládou v Kosove.



Často symbolickú prítomnosť srbských politických inštitúcií v Kosove považuje kosovské vedenie za nezákonné. Zatvárať ich začali začiatkom minulého roka a kosovská polícia tento rok v januári v meste Mitrovica zatvorila daňový úrad patriaci pod ministerstvo financií v Belehrade.



"Tieto agresívne kroky sú nielen útokom na inštitúcie, ale aj zjavným pokusom podkopať kolektívne práva a identitu Srbov v Kosove," reagoval na sociálnej sieti šéf srbskej diplomacie Marko Djurič. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby nemlčalo, ale "chránilo práva Srbov v Kosove".



"Útokom" nazval stredajší akciu kosovských zložiek aj vedúci úradu srbskej vlády pre Kosovo Petar Petkovič, ktorý je v Bruseli na prvom stretnutí spoločného srbsko-kosovského výboru pre nezvestné osoby.



"Je jasné, prečo sa (hlavný vyjednávač Kosova Besnik) Bislimi dnes nedostavil do Bruselu. Prišiel som s delegáciou Belehradu s cieľom riešiť otázku nezvestných osôb, zatiaľ čo (kosovský premiér Albin) Kurti a Priština si vybrali cestu násilia a jednostranných krokov," uviedol Petkovič.



V Kosove sa vo februári konajú parlamentné voľby a premiér Kurti podľa AFP zahrnul do svojej predvolebnej kampane snahu o oklieštenie zostávajúcich srbských inštitúcii.



Kosovské úrady vlani postavili srbský dinár fakticky mimo zákon, zatvorili banky, ktoré pracovali s touto menou a pošty, kde sa v dinároch vyplácali dôchodky. Kosovskí Srbi už nemôžu jazdiť na autách so srbskými poznávacími značkami a musia mať kosovské vodičské preukazy.



Tamojšia vláda jednostranne vyhlásila nezávislosť v roku 2008, ktorú Srbsko a ďalšie štáty vrátane SR doteraz neuznalo.