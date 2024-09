Kosovo žiada Srbsko, aby vydalo ozbrojencov, ktorí útočili na políciu

Banjska 25. septembra (TASR) – Kosovský premiér Albin Kurti obvinil v utorok Srbsko z pokusu zabrať časť Kosova. Vyjadril sa v súvislosti s prestrelkou, pri ktorej srbskí ozbrojenci pred rokom prenikli na kosovské územie a zabili policajta. To zvýšilo napätie medzi oboma stranami. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Podľa Kurtiho by medzinárodné spoločenstvo malo naliehať na Belehrad, aby vydal Kosovu ozbrojencov, ktorí sa 12 hodín ukrývali v srbskom pravoslávnom kláštore v dedine Banjska a následne sa stiahli do Srbska.



"Srbsko je zodpovedné a Srbsko by malo byť brané na zodpovednosť," povedal Kurti. "Plánom bolo rozdeliť Kosovo. Plánom bolo anektovať časť jeho územia," tvrdil s tým, že polovojenská skupina bola "organizovaná a financovaná zo Srbska" a do Kosova predtým prepravila veľké množstvo zbraní pre širší a dlhší konflikt. Kosovská polícia skonfiškovala vyše 100 zbraní a 80.000 nábojov. Srbsko tvrdí, že muži konali z vlastnej iniciatívy.



Kosovská prokuratúra tento mesiac vzniesla voči 45 osobám obvinenia z porušenia ústavného a právneho poriadku, teroristických aktivít, financovania terorizmu a prania peňazí, za čo im hrozí maximálny trest doživotia. To ešte viac zvýšilo napätie so Srbskom.



Z obvinených osôb zadržali len tri. Medzi unikajúcimi patrí Milan Radoičič, politik a podnikateľ s väzbami na srbskú vládnucu populistickú stranu a prezidenta Aleksandra Vučiča.



V Srbsku vlani po prestrelke v Kosove nakrátko Radoičiča zadržali, poprel však obvinenia zo zločinného spolčenia, nelegálnej držby zbraní a výbušnín a ohrozenia verejnej bezpečnosti. Predtým priznal, že patril k polovojenskej skupine zapletenej do prestrelky. USA a Británia naňho uvalili sankcie pre údajné finančné trestné činy.



Európska únia a Spojené štáty útok z 24. septembra 2023 odsúdili a vyzvali Srbsko, aby ozbrojencov vydalo.



Hovorca EÚ tento utorok zopakoval "výzvu na rýchle stíhanie zodpovedných" s tým, že ide o pripomienku potreby zachovania bezpečnosti a pokročenia v normalizácii vzťahov medzi Kosovom a Srbskom.